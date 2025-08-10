आज का पंचांग- 10 अगस्त, 2025

Edited By Prachi Sharma,Updated: 10 Aug, 2025 06:45 AM

भाद्रपद कृष्ण तिथि प्रतिपदा (दोपहर 12.11 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया। विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 26, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 19 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 15, सूर्योदय : प्रात: 5.54 बजे, सूर्यास्त: सायं

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

भाद्रपद कृष्ण तिथि प्रतिपदा (दोपहर 12.11 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया।



विक्रमी सम्वत् : 2082, श्रावण प्रविष्टे 26, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 19 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 15, सूर्योदय : प्रात: 5.54 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.12 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : धनिष्ठा (दोपहर 1.53 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र शतभिषा, योग: शोभन (10-11 मध्य रात 12.02 तक) तथा तदोपरांत योग अतिगंड, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल : सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : भाद्रपद कृष्ण पक्षारंभ।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:-

सूर्य कर्क में

चन्द्रमा कुंभ में

मंगल कन्या में

बुध कर्क में

गुरु मिथुन में

शुक्र मिथुन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में



