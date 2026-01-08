Akshaya Tritiya Date 2026 : कब है अक्षय तृतीया ? सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त नोट करें

Edited By Prachi Sharma,Updated: 08 Jan, 2026 02:21 PM
Akshaya Tritiya Date 2026 :अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के सबसे शुभ और पावन पर्वों में से एक मानी जाती है। इस दिन किया गया दान, पूजा, निवेश और विशेष रूप से सोना-चांदी की खरीदारी को अत्यंत फलदायी माना जाता है। हर साल श्रद्धालु इस शुभ तिथि और मुहूर्त का इंतजार करते हैं ताकि बिना किसी दोष के नए कार्यों की शुरुआत की जा सके। ऐसे में अगर आप भी 2026 में अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी खरीदने या कोई शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो जान लें कि अक्षय तृतीया 2026 कब है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।
अक्षय तृतीया 2026 तिथि और समय
हिंदू पंचांग के अनुसार, अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। साल 2026 में यह पर्व 19 अप्रैल, रविवार को मनाया जाएगा।
तृतीया तिथि प्रारंभ: 19 अप्रैल 2026, सुबह 10:49 बजे से।
तृतीया तिथि समाप्त: 20 अप्रैल 2026, सुबह 07:27 बजे तक।
पूजा का शुभ मुहूर्त: 19 अप्रैल को सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक।
Auspicious Time to Buy Gold and Silver सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त
मुहूर्त का प्रकार समय (19 अप्रैल 2026)
प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक
अपराह्न मुहूर्त (शुभ) दोपहर 01:58 से दोपहर 03:35 तक
सायाह्न मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) शाम 06:49 से रात 10:57 तक
रात्रि मुहूर्त (लाभ) रात 01:43 से 03:05 तक (20 अप्रैल)
उषाकाल मुहूर्त (शुभ) सुबह 04:28 से 05:51 तक (20 अप्रैल)
अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व
अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी अंत न हो। इस दिन किए गए दान, जप और पुण्य कर्मों का फल अनंत काल तक मिलता है। माना जाता है कि इसी दिन से सतयुग और त्रेतायुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं।