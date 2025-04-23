Akshaya Tritiya Upay: अक्षय तृतीया पर जिस घर में होते हैं ये काम, महालक्ष्मी बनाए रखती हैं वहां के ठाठ-बाट

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Apr, 2026 07:39 AM
Akshaya Tritiya 2026 Upay: शास्त्रानुसार अक्षय तृतीया को अनंत-अक्षय-अक्षुण्ण फलदायक माना गया है। इस दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी विशेष अनुष्ठान होता हैं, जिससे अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन दान एवं उपवास करने का हजार गुना फल मिलता है। अक्षय...
Akshaya Tritiya 2026 Upay: शास्त्रानुसार अक्षय तृतीया को अनंत-अक्षय-अक्षुण्ण फलदायक माना गया है। इस दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी विशेष अनुष्ठान होता हैं, जिससे अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन दान एवं उपवास करने का हजार गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी की साधना विशेष लाभकारी एवं फलदायक सिद्ध होती है। सुबह उठकर नित्यकर्म से निवृत होने के बाड़ शांत चित्त होकर विधि-विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद और पीले फूलों से करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है।
मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस कोष से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है।
अक्षय तृतीया के दिन सोने-चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं। मान्यता है कि उनसे बरकत आती है। यदि आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी की लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं, वहां अभाव नहीं रहता। लक्ष्मी चरण पादुका जहां भी स्थापित की जाती है वहां से समस्याओं का नाश होता है। इसकी स्थापना से धनाभाव खत्म होकर स्थाई धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।
जप-ध्यान कर दशांश हवन का अनुष्ठान करें- ॐ रां रां ॐ रां रां परशुहस्ताय नम:।।
महिलाएं इस दिन शिव मंदिर जाकर गले में लाल धागा और माथे पर सिंदूर लगाकर पति की लम्बी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं।
कोई व्यक्ति लम्बे समय से बीमार चल रहा हो तो उसके तकिए के नीचे नीम की पत्तियां रख कर उन्हें इस दिन शिव मंदिर में चढ़ाने से लाभ मिलता है।
शाम को गाय के घी का दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं और दीपक में रूई की जगह पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें और दीपक में थोड़ा केसर भी डालें।
एक पीला कपड़ा लेकर उसमें पांच लक्ष्मी (पीली) कौड़ी और थोड़ा-सा केसर, चांदी के सिक्के डालें और ये सब बांध कर धन के स्थान पर रख दें।
3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं तथा उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन प्राप्ति होती है।
अगर कोई भक्त गरीबों को दान करता है तो उसे धन के रूप में आशीर्वाद मिलता है। गरीबों में सफेद रंग की वस्तु या खाद्य पदार्थ दान करें तो बहुत शुभ रहता है।
भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करें। अगर यह अभिषेक मन से किया जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन से मालामाल कर देती हैं।