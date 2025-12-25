आज का राशिफल 26 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Dec, 2025 07:25 AM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। व्यक्तिगत कार्यों की अधिकता के कारण परिवार को पूरा समय न दे पाने की स्थिति बन सकती है, जिससे सदस्यों के बीच नाराज़गी उत्पन्न होगी। बेहतर होगा कि व्यस्तताओं के बीच भी परिवार के साथ संवाद और समय का संतुलन बनाए रखें।
उपाय- भगवान विष्णु की सेवा करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। घर के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। व्यर्थ के खर्चों के कारण आर्थिक तंगी झेलनी पड़ेगी।
उपाय- चांदी धारण करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज साझेदारी से संबंधित व्यावसायिक मामलों में स्पष्टता और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य होगा। कार्यों की प्रगति थोड़ी धीमी रह सकती है परंतु समय के साथ परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी।
उपाय- ज्यादा तला-भुना और शराब से बचें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आलस्य के कारण कुछ कामों को टालने से बचें। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और दृढ़ संकल्प बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। यही आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। विदेश में रहने वाले मित्रों से फ़ोन के माध्यम से बातचीत करेंगे।
उपाय- घर में साफ-सफाई रखें, कचरा जमा न होने दें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज किसी से भी वार्तालाप के दौरान विवेक से काम लें और बिना जांच-परख किसी पर भरोसा न करें। दूसरों की सलाह लेने की अपेक्षा आप अपने निर्णयों को सर्वोपरि रखें। आज व्यवसाय में प्रगति और नए अवसरों के मिलने की संभावना हैं।
उपाय- दिन में इलायची (छोटी) खाएं।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। नौकरीपेशा महिलाओं को सफलता, सराहना और सम्मान मिलने की सम्भावना है। आज परिजनों के साथ मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग में सुखद क्षण व्यतीत होंगे। घरेलू वातावरण में प्रसन्नता, सामंजस्य और सौहार्द बना रहेगा, जिससे मानसिक सुकून का अनुभव होगा।
उपाय- सफेद या हल्के सुगंधित कपड़े पहनें।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। संतान के करियर, शिक्षा अथवा एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों को लेकर व्यस्तता बनी रह सकती है। करियर संबंधित निर्णयों में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा। संतान के परीक्षा परिणामों को लेकर शुभ समाचार मिलेगा।
उपाय- टूटी-फूटी चप्पल न पहनें, न रखें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज घर में रिश्तेदारों का आगमन होने से उत्सवपूर्ण और आनंदमय वातावरण बना रहेगा। घरेलू रख-रखाव अथवा सुधार संबंधी कार्यों में व्यस्त रहेंगे। कुछ समय पहले दिए गए उधार के वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक राहत प्राप्त होगी।
उपाय- शनिवार को नाख़ून न काटें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार और व्यवस्था लाने की आवश्यकता महसूस करेंगे। यदि आप किसी नए काम का आरंभ करने की योजना बना रहे हैं, तो घर के वरिष्ठों का मार्गदर्शन अवश्य लें, इससे आपके काम निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ेंगे।
उपाय- बिना कारण किसी पर क्रोध न करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in