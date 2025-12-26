Main Menu

आज का राशिफल 27 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

26 Dec, 2025

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। जीवन में समयानुकूल बदलावों को अपनाना

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। जीवन में समयानुकूल बदलावों को अपनाना आवश्यक होगा। आज के दिन का अधिकांश समय मार्केटिंग एवं बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में व्यतीत होगा, जिसका आर्थिक रूप से सकारात्मक और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे।
उपाय- सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। अत्यधिक अनुशासन का आग्रह परिवारजनों को कभी-कभी असहज कर सकता है, अतः व्यवहार में सौम्यता रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन राहत देने वाली सिद्ध हो सकती है, किसी पुरानी समस्या में सुधार होगा।
उपाय- रात में चांद की रोशनी में 2–3 मिनट ध्यान करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। संतान के व्यवहार में कभी-कभार नकारात्मकता दिखाई दे सकती है, जिससे मन में चिंता उत्पन्न होगी, ऐसे समय में धैर्य, समझदारी और संवाद से स्थिति को संतुलित करने की कोशिश करें। पैतृक सम्पत्ति को लेकर घर के बड़ों के बीच चर्चा होगी।
उपाय- गुरु, शिक्षक और बुजुर्गों का सम्मान करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। सरकारी सेवा से जुड़े व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी प्रकार की उलझन, कागजी त्रुटि या गलतफहमी से समस्या उत्पन्न हो सकती है। वाहन चलाते समय सतर्कता और नियमों का पालन करना ही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा।
उपाय- झूठ, धोखा और गलत मार्ग से बचें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपसी बातचीत और समझदारी से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। किसी उलझी समस्या को सुलझाने के लिए आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और सामूहिक प्रयासों से सकारात्मक व संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे।
उपाय- हरा धनिया, हरी मूंग दाल, पालक, सेब, हरी सब्जियां खाएं।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज वैवाहिक जीवन में बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपसी तनाव की आशंका है। घरेलू जीवन को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए परिवार के बड़े सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करेंगे।
उपाय- सुबह “ॐ शुं शुक्राय नमः” जप करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। अनावश्यक भागदौड़ और उलझनों से स्वयं को अलग रखकर यदि आप आत्ममंथन पर ध्यान देंगे, तो मानसिक शांति का अनुभव होगा। इससे तनाव में स्पष्ट कमी आएगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।
उपाय- घर के दरवाजे पर जूते-चप्पल बिखरे न रहने दें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज प्रॉपर्टी की खरीद-बेच से जुड़े कामों से लाभ मिलेगा। अध्यात्म और ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों के प्रति आपकी रुचि और जिज्ञासा बढ़ेगी, जिससे आपको महत्वपूर्ण और सार्थक ज्ञान प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आपके प्रयास निरंतर चलते रहेंगे, जो आने वाले समय में शुभ फल प्रदान करेंगे।
उपाय- दूसरों पर बिना वजह गुस्सा न करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। करीबी मित्र के साथ चल रहा मतभेद या तनाव आज समाप्त होने की ओर बढ़ेगा। आज अनुभवी व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ाना लाभकारी सिद्ध होगा। सामाजिक दायरा विस्तृत होने से आपके लिए सफलता के नए अवसर खुलेंगे और कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त होगी।
उपाय- रविवार/मंगलवार को भाई को गुड़ या चने खिलाएं।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in


