आज का राशिफल 30 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

29 Dec, 2025

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कार्यक्षेत्र पर रचनात्मकता को लेकर जो संकोच अब तक बना हुआ था, वह धीरे धीरे दूर होने लगेगा।

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कार्यक्षेत्र पर रचनात्मकता को लेकर जो संकोच अब तक बना हुआ था, वह धीरे धीरे दूर होने लगेगा। अपने अनुभव और योग्यता पर भरोसा रखें, क्योंकि आज किए गए छोटे- छोटे प्रयास भविष्य में सकारात्मक परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे।
उपाय- रविवार को तेल, दही, उड़द दाल न खाएं।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका विनम्र और संतुलित व्यवहार अपनाने से सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा और कार्यस्थल का वातावरण आपके अनुकूल बना रहेगा। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से भाग्य हर क्षेत्र में आपका साथ देगा।
उपाय- दूध, दही, चावल, मिश्री, घी, खीर, मक्खन खाएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। पारिवारिक जीवन में संयम और स्पष्ट संवाद अपनाने से आपसी संबंधों में सामंजस्य और समझ बेहतर होगी। पुरानी बातों को मन में दबाने के बजाय शांति से व्यक्त करना लाभकारी रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा।
उपाय- ज्यादा तला-भुना और शराब से बचें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज का दिन मानसिक रूप से कुछ बोझिल और नीरस महसूस करेंगे। मन में उत्साह की कमी रहेगी, जिसके कारण आप दिन का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। आज सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे तो आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, जिससे हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता महसूस करेंगे।
उपाय- घर में साफ-सफाई रखें, कचरा जमा न होने दें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में दिन उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। फ़ोन के माध्यम से आज कोई महत्वपूर्ण संपर्क बनेगा, जो व्यवसाय का विस्तार करने में आपकी मदद करेगा। निजी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को काम का अधिक बोझ महसूस होगा।
उपाय- दिन में इलायची (छोटी) खाएं।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। जीवनसाथी के साथ चल रही गलतफहमी आज दूर होगी। युगल प्रेमियों को व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने से बचने की सलाह दी जाती है। घर के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे।
उपाय- सफेद या हल्के सुगंधित कपड़े पहनें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज दूसरों के मामलों में दखलअंदाजी करने से बचें अन्यथा आपके सम्मान पर बात आ सकती है। संतान की शिक्षा को लेकर आज किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा करेंगे। घर के बड़ों के दिन का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा।
उपाय- टूटी-फूटी चप्पल न पहनें, न रखें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज किसी विषय को लेकर परिजन के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है, इसका प्रभाव आपके व्यावसायिक जीवन के साथ-साथ पारिवारिक वातावरण पर भी पड़ सकता है। आज आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की बहसबाजी से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय- शनिवार को नाख़ून न काटें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। अपने सभी रुके कामों को गति प्रदान करने का आपका प्रयास सफल रहेगा। आर्थिक स्थिति पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर होगी। व्यवसाय में साझेदार के साथ उचित तालमेल बना रहेगा।
उपाय- बिना कारण किसी पर क्रोध न करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

