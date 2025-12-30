Main Menu

आज का राशिफल 31 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 04:38 PM

ank jyotish rashifal

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज दिनभर कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिससे थोड़ा दबाव महसूस होगा लेकिन आपका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे।
उपाय- गुड़ खा कर घर से बाहर निकलें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। आय में वृद्धि की प्रबल संभावना बनी हुई है। खर्च और बचत के बीच बेहतर उचित संतुलन स्थापित कर पाने में आपको सफलता मिलेगी, जिससे बैंक बैलेंस में सुधार होगा।
उपाय- चावल में हल्दी मिलाकर जल प्रवाहित करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। व्यवसाय में सूझबूझ से लिया गया हर कदम समस्याओं का समाधान सहजता से निकालने में आपकी मदद करेगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल कार्यों में सफलता दिलाएगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी और अधिक प्रभावशाली बनाएगा।
उपाय- हल्दी का तिलक लगायें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका कामकाज प्रशंसा के योग्य रहेगा। आपकी मेहनत, अनुशासन और समझदारी वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी और वे आप पर भरोसा जताते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जो आगे चलकर करियर में उन्नति के मार्ग खोलेंगी।
उपाय- ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आर्थिक मामलों में अटका हुआ धन आज वापस मिलने की सम्भावना है। पहले दिया गया उधार लौटने से मानसिक राहत मिलेगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्टता आएगी। भाई बहनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक चलती रहेगी।
उपाय- दुर्गा मंदिर में हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज अपने पारिवारिक बजट को लेकर सतर्क रहना आवश्यक रहेगा। अनावश्यक या अचानक बढ़े हुए खर्च कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन समय रहते सही योजना बनाकर आप परिस्थितियों को संतुलित करने में सफल रहेंगे।
उपाय- चने की दाल गाय को खिलाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या आध्यात्मिक गतिविधि से मानसिक शांति और गहरे सुकून की अनुभूति होगी, जिससे मन को नई ऊर्जा मिलेगी। युवाओं के ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा, और आप स्वयं को अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस करेंगे।
उपाय- तिल का तेल दान करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज व्यवसाय में आप अपने विरोधियों और प्रतिद्वान्धियों पर प्रभाव बनाए रखने में सफल रहेंगे। आपकी सूझबूझ और रणनीतिक सोच आपको हर परिस्थिति में बढ़त दिलाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन अनुकूल रहेगा।
उपाय- चौमुखी दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हल्की चिंता बनी रहेगी। सावधानी और समय पर उचित देखभाल से स्थिति नियंत्रण में रखेगी। विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में मनोवांछित परिणाम पाने के लिए एकाग्रता और अनुशासन बढ़ाने की जरूरत है।
उपाय- राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

