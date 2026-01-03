Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | आज का राशिफल 4 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

आज का राशिफल 4 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 11:56 AM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन खुद को आलस से भरा हुआ महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन खुद को आलस से भरा हुआ महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में काम में भी मन कम लगेगा। कुछ बनते कामों में रूकावट आने से मन उदास होगा। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को भी कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है।
उपाय- लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में बहुत दिनों से जिस प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे थे उनके अच्छा परिणाम आज देखने को मिलेंगे। मौसम बदलने के कारण सिरदर्द, चक्कर या हल्की थकान महसूस हो सकती है, ऐसे समय में व्यर्थ की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है।
उपाय- शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां आपको सम्मान मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोगों के बीच आपकी अच्छी छवि बनेगी। बड़ों और अनुभवी लोगों के प्रति आपका व्यवहार आदरपूर्ण रहेगा, जिससे उनका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा।
उपाय- पीले रंग के वस्त्र धारण करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे, उनमें अब तेजी आएगी। काम पूरे होने से मन को संतोष और खुशी मिलेगी। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो यादगार भी रहेगी और आगे चलकर फायदेमंद भी साबित होगी।
उपाय- सरस्वती माता की आराधना करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज भाग्य का साथ मिलने से कामकाज में विशेष जोश और आत्मविश्वास दिखाई देगा। जिन कार्यों की योजना आपने पहले से बना रखी थी, उन्हें अपनी इच्छानुसार पूरा करने में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और स्पष्ट सोच आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी।
उपाय- साफ बोलें, मीठी वाणी रखें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। युगल प्रेमियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। भावनाएं संतुलित रहेंगी और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आपसी समझ बेहतर होगी, जिससे मन प्रसन्न और शांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आज अपने जीवनसाथी के लिए कोई कीमती उपहार खरीदेंगे।
उपाय- भगवान को सफेद फूल चढ़ाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और संतुलन बना रहेगा। अपनों का सहयोग और स्नेह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बना रखेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से पीठ से जुड़ी समस्या या दर्द आपको असहज महसूस करा सकता है।
उपाय- केले का दान करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिलने की सम्भावना है, जिससे मनोबल बढ़ेगा और भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जागेंगी।
उपाय- शनि चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शाम को पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा, जिसके साथ समय बिताने से परेशानी और तनाव से राहत महसूस करेंगे।
उपाय- बजरंग बाण का पाठ करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!