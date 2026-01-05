आज का राशिफल 6 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

​​​​​​​मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज व्यक्तिगत कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे मानसिक

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज व्यक्तिगत कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव देखने को मिल सकता है। व्यापार में बिना कारण किसी डील के विलंब होने की संभावना है।

उपाय- नारायण कवच का पाठ करें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज व्यापार में साझेदार के साथ बिना कारण वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी और गलतफहमियां दूर होंगी। संतान की शिक्षा से जुड़ी किसी परेशानी के लिए अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशविरा लेंगे।

उपाय- मंदिर में चावल दान करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज युवा खुद के अन्दर आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। मन में सकारात्मकता रहेगी और आप स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। आज व्यवसाय को लेकर लिए गए निर्णय व्यावहारिक और दूरदर्शी साबित होंगे।

उपाय- गुरु, शिक्षक और बुजुर्गों का सम्मान करें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों पर धन खर्च करेंगे, लेकिन यह खर्च घरवालों की खुशी देखकर आपको संतोष और मानसिक शांति प्रदान करेंगे। युवा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की अपनी इच्छा आपको बतायेंगे।

उपाय- ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रखें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और परिजनों से संबंध मधुर होंगे। व्यवसाय में नए संपर्क बनेंगे। पति-पत्नी के बीच भावनात्मक समझ बढ़ेगी और आपसी जुड़ाव पहले से अधिक गहरा होगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा।

उपाय- दुर्गा मंदिर में हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज करियर के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को मित्रों के माध्यम से नौकरी का कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में नए संपर्क बनाने के आपके प्रयास सफल होंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

उपाय- चने की दाल गाय को खिलाएं।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आप स्वयं को मानसिक रूप से संतुलित और समझदार महसूस करेंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए उच्च शिक्षा या किसी विशेष प्रशिक्षण की योजना बना सकते हैं। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे।

उपाय- केसर का तिलक लगायें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज निजी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को निर्णायक क्षमता अच्छी रहेगी, इस कारण कुछ नए अवसर मिलने पर आप बिना ज़्यादा सोच-विचार किये उनको पकड़ने में सफल रहेंगे, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होंगे।

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी सोच में नयापन और सकारात्मकता आएगी। दूसरों की सहायता करने से मन को गहरी आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव होगा।

उपाय- अच्छे चरित्र का पालन करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in