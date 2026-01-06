आज का राशिफल 7 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Jan, 2026 02:57 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज उनके सभी रुके कामों को गति मिलने की सम्भावना प्रबल है। घर के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं।
उपाय- पिता का आशीर्वाद लें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। दोपहर बाद परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। इससे मनोबल कमजोर पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकलने की आशंका है और आर्थिक नुकसान भी संभव है।
उपाय- चावल में हल्दी मिलाकर जल प्रवाहित करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आप व्यवसाय में अपने प्रयासों से बेहतर परिणाम देने की दिशा में बढ़ेंगे। समय के प्रति सजग और कर्मठ रहना आत्मबल को मजबूत करेगा। कार्यक्षमता बढ़ेगी और युवाओं को अपेक्षित सफलता मिलने की सम्भावना है।
उपाय- चावल में हल्दी मिलाकर जल प्रवाहित करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है तो जल्दबाज़ी करने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभदायक रहेगा। विदेश में रहने वाले मित्र से फ़ोन के माध्यम से बातचीत करेंगे।
उपाय- किसी धर्मस्थल में सेवा कार्य करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यवसाय से जुड़े कामों में धीरे धीरे गति आएगी और मौजूदा परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या बनी रहेगी लेकिन संयम रखना आवश्यक होगा, समय के साथ हालात अनुकूल होते दिखाई देंगे।
उपाय- गुड़ चने का प्रसाद बांटें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। जीवनसाथी की अस्वस्थता के कारण घर में आपकी जिम्मेदारी और सहयोग बढ़ेगा। आपके समझदारी भरे व्यवहार से पारिवारिक वातावरण संतुलित और उचित बना रहेगा। आपसी सहयोग से स्थिति को सहज रूप से संभाल पाने में सफलता मिलेगी।
उपाय- गाय को गुड़ खिलाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, हालांकि अधिक काम के कारण थकावट महसूस होगी। घर-परिवार में सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताकर आनंद का अनुभव रहेगा।
उपाय- केले का दान करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज पारिवारिक जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। व्यवहार सकारात्मक रखें। भविष्य की योजनाओं पर सोच-विचार करने का अवसर मिलेगा, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में सहायता होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय- बजरंग बाण का पाठ करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। व्यवसाय से जुड़े मामलों में आज अधिक निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा से दूरी रखना हितकर रहेगा। नौकरी कर रहे व्यक्तियों पर कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे शाम तक थकान महसूस करेंगे।
उपाय- सौफ और छुआरे दान करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in