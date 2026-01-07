Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | आज का राशिफल 8 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

आज का राशिफल 8 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 12:23 PM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे।

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे। आज किसी दुखद घटना के कारण भावनात्मक रूप से मन कमजोर महसूस होगा। आज किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा।
उपाय- ताम्बे के बर्तन मंदिर में दान करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज व्यापारिक कार्यों में धन से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। व्यापारिक पार्टियों से अटका धन वसूलने में दिक्कत आएगी। नौकरी कर रहे व्यक्तियों को नकद धन के लेन-देन से जुड़ी गलतियों से सावधान रहना चाहिए।
उपाय- शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार पंचामृत का जल चढ़ाएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ नया सीखने के लिए समय अनुकूल रहेगा। अनावश्यक विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। सामाजिक कार्यों में आपकी रूचि के बढ़ने से समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
उपाय- गुरुजनों एवं बड़ों का आशीर्वाद लें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज का दिन व्यापार के लिए लाभकारी रहेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। आज कोई दीर्घकालीन योजना बनाने और उस पर अमल करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान रहेगा।
उपाय- काले और नीले रंग से परहेज करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में दिन अनुकूल है और निवेश से लाभ भी मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। भाई अपनी  बहनों के लिए कोई कीमती उपहार खरीदेंगे।
उपाय- तुलसी के पौधे की सेवा करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज रूठे हुए साथी को मनाने के लिए उनके मनपसंद व्यंजन बनाकर खुश करेंगे। शाम को घर के इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। आज प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को संभाल कर रखें।
उपाय- नहाने के पानी में गुलाब जल डालें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे संवाद में कमी आएगी। सामाजिक दायित्वों और धार्मिक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी। संतान को शिक्षा के क्षेत्र में मिली सफलता से सम्मान और आनंद प्राप्त होगा।
उपाय- गणेश जी को बेसन के लड्डू अर्पित करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। कार्यक्षेत्र में अपने पुराने अधूरे कामों को निपटाने का प्रयास करेंगे जिस में आपको सफलता भी मिलेगी। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और ट्रैफिक के नियमों का पालन अवश्य करें।
उपाय- काली चींटियों को आटा दें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कामकाज में सावधानी रखने की आवश्यकता है और साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि दूसरों की यथासंभव सहायता ही करें, जरूरत से अधिक मदद करने से आपके अपने कामों में बाधा आ सकती है।
उपाय- लाल चंदन का तिलक लगायें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!