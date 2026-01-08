Main Menu

आज का राशिफल 9 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

08 Jan, 2026

ank jyotish rashifal

​​​​​​​मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। व्यापारिक कार्यों के आज अनुकूल परिणाम मिलेंगे। टीमवर्क में

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। व्यापारिक कार्यों के आज अनुकूल परिणाम मिलेंगे। टीमवर्क में काम करके बड़ी उपलब्धि हासिल होने की सम्भावना है। आपके मार्गदर्शन में असंभव सा कार्य भी पूरा होता दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति को लेकर घर के सदस्यों के बीच चर्चा होगी।
उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। व्यवसाय में सरकारी ऑर्डर से लाभ मिलेगा। निजी नौकरी कर रहे व्यक्तियों का ध्यान अतिरिक्त आय पर अधिक रहेगा। घरेलू खर्च बढ़ने की सम्भावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत देखकर अधिकारी आपकी प्रमोशन के बारे में विचार करेंगे।
उपाय- माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। पिता के सहयोग से संतान से जुड़ी उलझनें सुलझेंगी। विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज आपका व्यक्तित्व परिजनों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा।
उपाय- केले का दान करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। घर में खुशी और सुकून का वातावरण रहेगा। घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तु की ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। रोज़मर्रा के कार्य सहजता से पूरे होते दिखाई देंगे।
उपाय- ख़राब विद्युत का सामान घर में न रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझ कर करें। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा। सामाजिक कार्यों में रूचि के चलते सामाजिक स्तर पर आपकी छवि मजबूत होगी।
उपाय- मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगायें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। करियर को लेकर असमंजस हो सकता है पर स्थिति जल्द स्पष्ट होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीवनसाथी का सहयोग आपके रुके कामों को गति प्रदान करने में मदद करेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा।
उपाय- उबले आलू सफ़ेद गाय को खिलाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। परिवार में धार्मिक गतिविधि या पूजा पाठ का आयोजन होगा। नौकरीपेशा वर्ग के लिए आज लक्ष्य पूरे होने का दिन है, जिस में बॉस का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण डील आज संभव है। पीठ का दर्द आज आपको परेशान करेगा।
उपाय- काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। किसी कानूनी मामले में सावधानी रखें, समय आपके पक्ष में नहीं है। आज अपने स्वभाव पर विशेष ध्यान दें। गुस्सा और उतावलापन परिवार का माहौल बिगाड़ सकता है। व्यवसाय में सुधार के लिए मीडिया, कंप्यूटर और नई तकनीकों की जानकारी बढ़ाना लाभकारी रहेगा।
उपाय- काले और नीले रंग से परहेज करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बनेगी, जिससे आनंद का वातावरण बना रहेगा। संतान के साथ समय बिताने से उनका उत्साह बढ़ेगा और घर में खुशी बनी रहेगी। शाम को पुराने मित्रों के साथ मुलाक़ात सुखद रहेंगे।
उपाय- शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

