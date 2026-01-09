Main Menu

आज का राशिफल 10 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

09 Jan, 2026

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ घूमने-फिरने या

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन की योजना बनेगी, जिससे संबंधों में मजबूती आएगी। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी।
उपाय- लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज धन से जुड़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। व्यवसाय के लिए आज बनाई गई योजनाएं आने वाले समय में सफलता दिलवाएगी। युवा अपने व्यक्तित्व में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करेंगे।
उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। अटकी हुई धन राशि के वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्तियों को प्रगति के अवसर मिलेंगे। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है।
उपाय- बेसन के लड्डू बांटें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज व्यावसायिक निर्णयों में अत्यधिक सोचने से अच्छे मौके निकल सकते हैं, इसलिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। आज आपके निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप करने से तनाव की स्थिति बन सकती है।
उपाय- खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यवसाय में कार्यशैली सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि अपने अधीनस्थों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। कार्यक्षेत्र में कुछ दिनों से चल रहे तनाव से राहत पाने के लिए कलात्मक गतिविधियों में समय बिताएं, इससे सकारात्मकता बढ़ेगी और आपकी प्रतिभा निखर कर आएगी।
उपाय- हरी सब्जियों का सेवन करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज अपने भीतर की कलात्मक क्षमताओं को निखारने का अच्छा समय है। दांपत्य जीवन में कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती हैं, लेकिन परिस्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। घर के किसी जरूरी काम को पूरा करने में आपकी महत्वपूर्ण सहभागिता रहेगी।
उपाय- सफेद चंदन का तिलक लगायें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से नसों से जुड़ी परेशानी हो सकती है, आराम करना जरूरी होगा। नकारात्मक बातों पर गुस्सा करने के बजाय शांति से समाधान निकालने की कोशिश करें। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है।
उपाय- कुत्ते को रोटी खिलाये।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी। आज एक से अधिक स्त्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुख के साधनों में वृद्धि की इच्छा रहेगी, जिस पर खर्च संभव है। परिजनों के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय- शमी के पौधे की सेवा करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज खुद को ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे। मन में नए नए व्यावसायिक विचार आएंगे, हालांकि अपनी पहले बनाई गई योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। आज बस आपको सलाह दी जाती है कि दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लें।
उपाय- लाल रंग की वस्तुओं का दान करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

