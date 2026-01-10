आज का राशिफल 11 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में लाभदायक अवसर मिलेंगे।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में लाभदायक अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ ऑनलाइन खरीदारी का आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी कार्यों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। दोपहर बाद लाभदायक अवसर अचानक सामने आएंगे।

उपाय- नारंगी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज व्यावसायिक यात्रा करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज विदेश से जुड़े कारोबार में तेज़ी दिखाई देगी। नई व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक है। आज प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ने से व्यापार के नए स्रोत बनेंगे।

उपाय- रात्रि में दूध का सेवन न करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज व्यापार में साझेदार के साथ चल रहे विवाद सुलझते दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण मामलों में दूसरों पर निर्भर न रहें। कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बनी रहेगी, जिससे दोनों के संबंधों में मजबूती आएगी।

उपाय- घर में पीतल के बर्तन का उपयोग करें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज व्यावसायिक गतिविधियां कुछ धीमी रह सकती हैं। व्यवसाय में कागजात से जुड़ी गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें। आज कोई भी व्यवसायिक निर्णय बिना सोचे न लें, अन्यथा मानहानि होने की संभावना है।

उपाय- मंदिर में मूली दान करें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति अधिकतर काम ऑनलाइन करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और अनुभव किसी भी कार्य को सफल बनाने में सहायक होंगे। आय में वृद्धि होगी परन्तु खर्चों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। घर का माहौल सुखद बनेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

उपाय- घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे न रखें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। दाम्पत्य जीवन के संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी और पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा। आज व्यापार में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे। कुछ पुराने ऑर्डर पूरे होंगे, लेकिन पेमेंट अटकने की चिंता बनी रहेगी। त्वचा सम्बन्धी रोग आज आपको परेशान करेगा।

उपाय- लक्ष्मी माता की आराधना करें।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी से वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। एसिडिटी आज आपको परेशान कर सकती है, हल्का भोजन करें। आज संतान से जुड़ी किसी शिक्षा से सम्बंधित समस्या का समाधान मिलने से मानसिक सुकून मिलेगा।

उपाय- काले-सफ़ेद तिल शिवलिंग पर अर्पित करें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। व्यवसायिक मामलों में आज थोड़ी अड़चनें आने की सम्भावना हैं पर जल्द ही स्थिति संभल जाएगी। समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरुरत है। कारोबार में कोई मशीनरी के ख़राब होने से उत्पादन में कमी आ सकती है।

उपाय- शनि चालीसा का पाठ करें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील के फाइनल होने से प्रसन्नता मिलेगी। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलकात करने का मौका मिलेगा। शाम को पड़ोस में किसी मांगलिक कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों के साथ शामिल होंगे।

उपाय- मसूर की दाल जल में प्रवाहित करें।



