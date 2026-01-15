आज का राशिफल 16 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लंबित कामों को गति मिलेगी।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लंबित कामों को गति मिलेगी। दस्तावेजों और फाइलों को सुव्यवस्थित व पूर्ण रखना आपकी व्यवसायिक छवि को मजबूत करेगा और किसी भी औपचारिक प्रक्रिया को सहज बनाएगा।

उपाय- पिता का आशीर्वाद लें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सहनशीलता जरूरी है। युगल प्रेमियों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे। आज कुछ धन हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ेगा।

उपाय- चांदी के पात्र में दूध पियें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। कारोबारी मामलों में सजगता बनाए रखने से लाभ के अवसर मजबूत होंगे। समय उपलब्धियों को बढ़ाने वाला है, बशर्ते आप इसका सही दिशा में उपयोग करें। घर के बड़े आज धार्मिक गतिविधियों में दिन का अधिकांश समय व्यतीत करेंगे।

उपाय- बेसन के लड्डू बांटें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। घर के बुजुर्गों की सेवा से पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा। उनके साथ समय बिताने से अपनापन बढ़ेगा। आज आय के स्रोत बेहतर होने की सम्भावना है। नौकरीपेशा वर्ग को कार्यस्थल पर मान्यता और सम्मान मिलेगा।

उपाय- नीले रंग के वस्त्रों का परहेज़ करें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। मनोरंजन और जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। लेन-देन में समझदारी से उठाया गया कदम भविष्य में शुभ परिणाम देगा। आज व्यावसायिक मामलों में नियंत्रण बना रहेगा। अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना आपके पक्ष में रहेगा।

उपाय- पक्षियों को दाना डालें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। व्यवसायिक प्रगति के साथ स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात और उपयोगी चर्चा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा।

उपाय- सफेद चंदन का तिलक लगायें।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल और फलदायी रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को पूरी लगन से पूरा करेंगे। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रूचि बढ़ेगी।

उपाय- काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज आत्म मनन और अध्यात्म से जुड़ी गतिविधियों के लिए समय निकालना मानसिक शांति को मजबूत करेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्नता और सुकून प्रदान करेगी।

उपाय- उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। जीवनसाथी की अस्वस्थता के कारण घर और कारोबार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। आप इन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे। संतुलित भोजन और अनुशासित दिनचर्या से सेहत अच्छी रहेगी। परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़ें।

उपाय- शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in