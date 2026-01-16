Main Menu

आज का राशिफल 17 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

16 Jan, 2026

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज घर या व्यवसाय से जुड़े रख-रखाव सम्बंधित कार्यों की प्लानिंग सफल रहेगी।

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज घर या व्यवसाय से जुड़े रख-रखाव सम्बंधित कार्यों की प्लानिंग सफल रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना और रूपरेखा बनाना आपको गलतियों से बचाएगा।
उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज दिन का अधिकांश समय फाइनेंस से जुड़े कार्यों में बीतेगा और आपको मनचाहे परिणाम भी मिलेंगे। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन को सुकून मिलेगा।
उपाय- माता का आशीर्वाद लें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज किसी व्यवसायिक काम को लेकर की गई मेहनत के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। घर के बड़ों को रोचक और उपयोगी साहित्य पढ़ने का अवसर मिलेगा। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को लेकर संतुष्ट रहेंगे।
उपाय- ज्यादा तला-भुना और शराब से बचें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्तियों को अपने आज के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। दांपत्य जीवन में आज आपसी सामंजस्य की कुछ कमी रह सकती है। इसका असर घर की व्यवस्था पर न पड़ने दें।
उपाय- घर में साफ-सफाई रखें, कचरा जमा न होने दें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज व्यवसायिक गतिविधियों में आपको किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, इसे समय पर पूरा करने से लाभदायक स्थितियां बनेंगी। करीबी मित्रों और परिजनों के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा।
उपाय- साफ बोलें, मीठी वाणी रखें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज आप कार्यक्षेत्र में अपने कामों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाने में सफल रहेंगे और साथ ही आपकी प्रतिभा व व्यक्तित्व सहकर्मियों के सामने उभरकर आएगा। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी सक्रियता बनी रहेगी।
उपाय- सफेद या हल्के सुगंधित कपड़े पहनें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज किसी भी तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तन का फैसला लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आज आय के साथ-साथ खर्चों की स्थिति भी बनी रहेगी। कुछ परेशानियां मन को विचलित कर सकती हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल न करें।
उपाय- टूटी-फूटी चप्पल न पहनें, न रखें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। अपनी योजनाओं और कार्यप्रणाली पर आत्मविश्वास रखते हुए उन्हें सही समय पर आगे बढ़ाएंगे। सतर्क दृष्टिकोण आपको किसी भी संभावित नुकसान से बचाएगा। नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए लक्ष्य हासिल करने का दबाव रहेगा, लेकिन निरंतर प्रयास और संतुलित सोच से आप अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
उपाय- शनिवार को नाख़ून न काटें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज भाइयों और मित्रों के साथ किसी कारणवश तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझ कर करें। विद्यार्थियों को बाहरी गतिविधियों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
उपाय- रविवार/मंगलवार को भाई को गुड़ या चने खिलाएं।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

