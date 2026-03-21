Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में होने वाला है बड़ा बदलाव ! 21 मार्च को राम मंदिर पर होगी अहम बैठक

Edited By Prachi Sharma, Updated: 21 Mar, 2026 11:38 AM

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से जुड़ी ताज़ा स्थिति और आगामी योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि भव्य मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है।

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Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से जुड़ी ताज़ा स्थिति और आगामी योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि भव्य मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है।

बजट और निर्माण की स्थिति

मंदिर के भव्य स्वरूप को आकार देने में अब तक लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है।

21 मार्च की बैठक- क्या बदलेगा?

आज (21 मार्च) होने वाली ट्रस्ट की बैठक बेहद निर्णायक मानी जा रही है।

सप्त ऋषि मंदिर: राम नवमी के पश्चात परिसर में स्थित सात अन्य मंदिरों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जा सकता है।

सादगीपूर्ण आयोजन: अब परिसर के भीतर किसी भी बड़े भव्य कार्यक्रम के बजाय सामान्य तरीके से धार्मिक अनुष्ठान (जैसे ध्वजा स्थापना) संपन्न किए जाएंगे।

स्मारक और सुरक्षा कॉरिडोर

परिसर के भीतर कुछ विशेष निर्माण कार्यों में अभी थोड़ा समय और लगेगा। पुराने मंदिर की यादों को संजोने के लिए लकड़ी का एक मंदिर तैयार किया गया है, लेकिन पिलर्स पर ग्रेनाइट लगाने का काम अभी 2 महीने और चलेगा। मंदिर की सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसे पूरा होने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा।

इंटरनेशनल राम कथा संग्रहालय

अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए IIT मद्रास के साथ एक विशेष समझौता किया गया है। यह संग्रहालय अगले एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जहाँ तकनीक और इतिहास के मेल से राम कथा को प्रदर्शित किया जाएगा।