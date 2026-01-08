Banke Bihari Mandir : भक्तों को बड़ी राहत ! बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगने से खत्म होगी आपाधापी, जानें क्या है नया प्लान ?

मथुरा के वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं।

Banke Bihari Mandir : मथुरा के वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन कराने के लिए मंदिर परिसर में नई रेलिंग लगाने का काम तेजी से शुरू हो गया है।

भीड़ नियंत्रण के लिए स्मार्ट रेलिंग

मंदिर प्रशासन और हाई पावर्ड कमेटी ने मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं के दबाव को कम करने के लिए रेलिंग का जाल बिछाने का निर्णय लिया है। गेट संख्या 2 और 3 से प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को अब 6 अलग-अलग कतारों में बांटा जाएगा। नई डिजाइन के अनुसार, एक बार में लगभग 200 श्रद्धालु ही गर्भगृह के सामने पहुंच सकेंगे। इससे धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा नहीं होगी। इस व्यवस्था से प्रत्येक श्रद्धालु को दर्शन के लिए करीब 3 से 4 मिनट का समय मिल सकेगा, जिससे आपाधापी कम होगी।

अलग-अलग वर्गों के लिए खास इंतजाम

रेलिंग व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी को आसानी हो। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं। इनके लिए गेट संख्या 5 से प्रवेश और गेट संख्या 4 से निकास की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें भीड़ का सामना न करना पड़े।

वीआईपी कल्चर पर लगाम

व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन ने कुछ कड़े कदम भी उठाए हैं। मंदिर में अब वीआईपी पर्ची के जरिए होने वाले दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अब हर भक्त को सामान्य लाइन (रेलिंग) के जरिए ही आराध्य के दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर सेवादारों के साथ रहने वाले अतिरिक्त सहायकों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है।

