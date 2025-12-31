Main Menu

Banke Bihari Temple news : बांके बिहारी मंदिर की 100 बीघा जमीन के दस्तावेज लापता, प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कराई वीडियोग्राफी

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 12:05 PM

banke bihari temple news

विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की संपत्ति और खजाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में मंदिर के तोशाखाने को खोलने और संपत्ति की जांच के दौरान यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

Banke Bihari Temple news : विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की संपत्ति और खजाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में मंदिर के तोशाखाने को खोलने और संपत्ति की जांच के दौरान यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि मंदिर की लगभग 100 बीघा जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात गायब हैं।

क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित एक विशेष कमेटी की देखरेख में जब मंदिर के प्राचीन तोशाखाने की जांच की गई, तो वहां मौजूद सामान और दस्तावेजों का मिलान 1971 की पुरानी सूची से किया गया। इस दौरान पाया गया कि जमीन की सनद  और कई कीमती वस्तुओं का विवरण वर्तमान रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। विशेष रूप से 100 बीघा जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मूल दस्तावेज अपनी जगह पर नहीं मिले।

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: वीडियोग्राफी और ऑडिट
दस्तावेजों के गायब होने की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति ने तुरंत कड़े कदम उठाए हैं। तोशाखाने के भीतर मौजूद हर एक वस्तु, संदूक और शेष बचे दस्तावेजों की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की हेरफेर न हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की सभी चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत ऑडिट करने का आदेश दिया है। 

अब कमेटी यह जांच करेगी कि ये जमीनें वर्तमान में किसके कब्जे में हैं और कागजात कहां गए। प्रशासन का कहना है कि वीडियोग्राफी और डिजिटल रिकॉर्डिंग से मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और गायब हुए दस्तावेजों को राजस्व रिकॉर्ड के जरिए फिर से खोजने का प्रयास किया जाएगा।

भक्तों और सेवायतों में चिंता
इस खबर के बाद बांके बिहारी के भक्तों और मंदिर के सेवायतों के बीच भारी रोष है। कई लोग इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि यह साफ हो सके कि दशकों पुराने ये कीमती दस्तावेज और खजाना आखिर गया कहां।

