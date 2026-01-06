Bengaluru news: बेंगुलरु में शोभायात्रा पर पथराव, हालात तनावपूर्ण

बेंगलुरु (प.स.): बेंगलुरु के जगजीवन राम नगर में एक शोभायात्रा पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण, किन्तु नियंत्रण में है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बेंगलुरु (प.स.): बेंगलुरु के जगजीवन राम नगर में एक शोभायात्रा पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण, किन्तु नियंत्रण में है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

रविवार रात शोभायात्रा पर हुए हमले में 2 महिलाएं घायल हो गईं। घटना के बाद निवासियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जगजीवन राम नगर थाने के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि सोमवार को आक्रोशित लोगों की ओर से जवाबी कदम उठाए जाने की आशंका के मद्देनजर जगजीवन राम नगर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इलाके में ही मौजूद हैं और घटना में शामिल उपद्रवियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।