शादी के बाद बदल जाती है पति की लाइफ ! इस मूलांक की लड़कियां होती हैं लकी चार्म

Edited By Prachi Sharma,Updated: 05 Feb, 2026 01:35 PM
Bhagyashali Patni Numerology : ज्योतिष शास्त्र और अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख का हमारे स्वभाव और भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लड़कियां अपने जन्म के साथ ही ऐसा भाग्य लेकर आती हैं कि विवाह के बाद वे अपने पति के लिए लेडी लक साबित होती हैं। अंक ज्योतिष में माना जाता है कि कुछ विशेष मूलांक की लड़कियां अपने ससुराल और पति के जीवन में खुशहाली, आर्थिक उन्नति और सकारात्मकता लेकर आती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन मूलांक की लड़कियां शादी के बाद अपने पति की किस्मत चमका देती हैं और उनके व्यक्तित्व की क्या खासियतें होती हैं।
इन मूलांक की लड़कियां होती हैं लकी चार्म
मूलांक 1
मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है। सूर्य सफलता, तेज और नेतृत्व का प्रतीक है। इस मूलांक की लड़कियां बेहद स्वाभिमानी और ऊर्जावान होती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के करियर में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती हैं। इनके कदम ससुराल में पड़ते ही पति के रुके हुए काम बनने लगते हैं। ये न केवल खुद सफल होती हैं, बल्कि अपने जीवनसाथी को भी समाज में मान-सम्मान दिलाने में मदद करती हैं।
मूलांक 3
मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान और समृद्धि का कारक है। मूलांक 3 की लड़कियां स्वभाव से बहुत समझदार और शांत होती हैं। ये रिश्तों को बखूबी निभाना जानती हैं। गुरु के प्रभाव के कारण, विवाह के बाद इनके पति की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आता है। ये लड़कियां घर में बरकत लाती हैं और इनके होने से परिवार में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती।
मूलांक 6
मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है। शुक्र प्रेम, विलासिता और आकर्षण का ग्रह है। इस मूलांक की लड़कियां बहुत कलात्मक और देखभाल करने वाली होती हैं। ये घर को स्वर्ग की तरह सजाकर रखती हैं। : इन्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इनके विवाह के बाद पति के जीवन में सुख-सुविधाओं की वृद्धि होती है। यदि पति का बिजनेस मंदा चल रहा हो, तो इनके आने से उसमें जान आ जाती है। इनका व्यक्तित्व ही पति के लिए मोटिवेशन का काम करता है।
मूलांक 9
मूलांक 9 का स्वामी मंगल है। मंगल साहस और शक्ति का प्रतीक है। ये लड़कियां निडर और दृढ़ निश्चयी होती हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ये अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़तीं। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 9 की लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। इनका उत्साह पति को जोखिम लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इनका 'गुडलक' अक्सर पति को संपत्ति के मामलों में लाभ दिलाता है।