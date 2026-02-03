क्या आप भी हैं इन लकी मूलांक में, सस्ता सोना-चांदी बदल सकता है आपकी किस्मत !

Ank Jyotish : अंक ज्योतिष और वर्तमान आर्थिक बाजार का एक ऐसा अनूठा संगम कल 4 फरवरी 2026 को बन रहा है, जो कुछ विशेष मूलांक वाले जातकों के लिए गोल्डन चांस साबित हो सकता है। अक्सर हम निवेश के लिए सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष कहता है कि...

इन 4 मूलांक वालों के लिए खुलेंगे कुबेर के द्वार

मूलांक 1

मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है। सूर्य सोने का कारक ग्रह है। वर्तमान में सूर्य और बुध की युति आपके लिए मान-सम्मान और धन वृद्धि के योग बना रही है। यदि आप इस समय सोने का निवेश करते हैं, चाहे वह सिक्का हो या आभूषण, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भविष्य में भारी मुनाफा देगा। आपके लिए स्वर्ण केवल धातु नहीं, बल्कि भाग्य जगाने वाला माध्यम बनेगा।

मूलांक 3

मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति है। गुरु को देवताओं का गुरु और सोने का अधिपति माना जाता है। 2026 का यह समय आपके लिए आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति का है। सस्ता सोना आपके संचित धन में वृद्धि करेगा। इस मूलांक के लोगों के लिए पीली धातु का स्पर्श ही भाग्य को सक्रिय कर देता है। कल के दिन किया गया निवेश आपके करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।

मूलांक 2

मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा चांदी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बाजार में चांदी के भाव में गिरावट है, तो मूलांक 2 वालों को इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चांदी आपके मन को शांति देती है और मानसिक तनाव को दूर करती है। चांदी का एक छोटा सा सिक्का या अंगूठी खरीदना आपके लिए समृद्धि के द्वार खोलेगा। यह आपके व्यापार में आ रही अस्थिरता को समाप्त कर सकता है।

मूलांक 5

मूलांक 5 का स्वामी'बुध है, जो व्यापार और बुद्धि का कारक है। चूंकि कल बुधवार है और मूलांक 5 वालों के लिए बुध का दिन सबसे शक्तिशाली होता है, इसलिए सोने-चांदी का लेन-देन आपके लिए अत्यंत शुभ है। सस्ता सोना-चांदी खरीदना आपकी संपत्ति को दोगुना करने का एक स्मार्ट कदम हो