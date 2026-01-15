क्या हर कोई भक्ति योग के लिए योग्य है ? जानिए सबसे कठिन योग का रहस्य

Bhakti Yoga : योग एक कठिन साधना है। यह निरंतर अभ्यास है और यदि आपका संकल्प टूटता है, यानी आपके अभ्यास में कोई बाधा आती है, तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। कई चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है

Bhakti Yoga : योग एक कठिन साधना है। यह निरंतर अभ्यास है और यदि आपका संकल्प टूटता है, यानी आपके अभ्यास में कोई बाधा आती है, तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। कई चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है- अहंकार को नियंत्रण में रखना, भौतिक आकर्षणों से वैराग्य बनाए रखना, एक तत्व पर एकाग्र ध्यान, विचारों की स्थिरता, आदि। विभिन्न प्रकार के योग विभिन्न प्रकार की इच्छाओं वाले लोगों के लिए हैं। एक शुरुआती साधक बहुत सारी इच्छाओं के साथ आता है और उसके लिए ज्ञान योग है। हठ योग और सनातन क्रिया जैसे अभ्यास उन लोगों के लिए हैं जो गुरु बना सकते हैं और जिनमें इच्छाएं भी हैं। योग के विभिन्न रूपों में, सबसे कठिन भक्ति योग है। भक्ति योग से ऊपर कोई योग नहीं है क्योंकि यह निष्काम और पूर्ण है और यह सिद्धों के लिए है। केवल एक मीरा थीं, जो अपने गुरु, अपने इष्ट, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन थीं।

भक्ति योग में, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होता है और इसमें किंतु-परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती। गुरु एक किताब, पत्थर, इंसान या कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका 100% विश्वास हो और जिसके माध्यम से वह ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है। यदि गुरु मनुष्य हैं, तो चूंकि वे शरीर में हैं इसलिए उनमें कुछ न कुछ कमी अवश्य होगी क्योंकि यदि कोई कमी नहीं है, तो वे शरीर में नहीं रह सकते। भक्ति योग में समस्या यह है कि जब आप किसी मनुष्य को अपना गुरु बनाते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी कमजोरी/दोष देखते हैं और जब आप उसे देख लेते हैं, तो पूर्ण समर्पण का भाव नहीं आ पाता क्योंकि मन में एक विचार बना रहता है। उस समय, अधिकांश साधक अपने अनुभवों को कम आंकते हैं और गुरु के भौतिक पहलुओं को प्रधानता देते हैं, जो नरक का द्वार है।

जब भी आप अपने गुरु को भौतिक रूप में देखते हैं चाहे वह पुस्तक हो, पत्थर हो या मनुष्य तो अंततः आप उसकी व्याख्या अपने तरीके से करते हैं और क्योंकि यह आपकी व्याख्या है, गुरु की नहीं, और आप स्वयं अनेक कमियों से भरे हुए हैं इसलिए आप अपने गुरु में अपनी ही कमजोरियां देखते हैं क्योंकि गुरु शिष्य के लिए दर्पण के समान होते हैं। और एक बार जब आप वह कमजोरी देख लेते हैं, तो आप गुरु पर संदेह करने लगते हैं। भक्ति योग इतना खतरनाक है कि अगर मन में एक बार भी हल्का सा संदेह आ जाए, तो इसे गुरु का अनादर माना जाता है और वर्षों की साधना व्यर्थ हो जाती है।

गुरु निरादर तब भी होता है जब आपके पास गुरु है लेकिन आप अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कहीं और जाते हैं। गुरु आपकी सुविधा के अनुसार नहीं होता कि आज यह सुविधाजनक है तो आप यहां हैं और कल कोई और जगह अधिक सुविधाजनक है तो आप वहां चले जाते हैं। ऐसा किसी भी योग में नहीं होता, भक्ति योग की तो बात ही छोड़िए। यदि आप किसी को गुरु मानते हैं और वह आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं लेकिन आप कहीं और देखने लगते हैं कि चलो उसे आजमाते हैं, तो इसे गुरु निरादर माना जाता है। जब आपके पास गुरु है और आपने कुछ भी मांगा है या कहा है, तो वह होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो या तो आपके गुरु में कोई कमी है या आपके गुरु भाव में कोई कमी है। यदि बाद वाला कारण है, तो अपने भीतर जाएं और पता लगाएं कि क्या कमी है।

भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि यदि आप भक्ति योग में हैं, तो यह असंभव है कि आप जो चाहते हैं, कहते हैं या करने की कोशिश करते हैं वह न हो, अटक जाए या विपरीत दिशा में चला जाए। यह संभव ही नहीं है और मैं इसे 100 % दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं लेकिन यह सबसे कठिन योग भी है। जरा इतिहास में पीछे मुड़कर देखें कि भक्ति योग में कौन-कौन थे - मीरा, हनुमान, प्रह्लाद, द्रौपदी, मेघनाथ, श्रवण कुमार, गुरु गोबिंद सिंह जी के पांच प्यारे... अब खुद की तुलना इनसे करें, क्या आप कर सकते हैं ? एक भी गलत कदम, और कई-कई वर्षों का योग शून्य पर आ जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, आप इसे नहीं समझते लेकिन मैं जानता हूं कि इसका क्या मतलब है। हठ योग में क्षमा है और आप वापस आ सकते हैं लेकिन भक्ति योग में कोई क्षमा नहीं है।

योग के बारे में गलत धारणाएं हैं कि योग में होने का मतलब कुछ नहीं करना है, कि हमारे पास भक्ति है, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास भक्ति होती है, तो आपको साध्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, आपका पूरा मन केवल उसी पर केंद्रित होता है, इधर-उधर नहीं। भक्ति योग का मतलब निर्देश दिया जाना नहीं है, भक्ति योग में आप उस एक तत्व में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं और आपका भाव निस्वार्थ होता है।

अश्विनी गुरुजी ध्यान आश्रम

