Char Dham Yatra 2026 :चारधाम की डगर होगी आसान ! 23 मार्च से जारी होंगे ग्रीन कार्ड, 6.86 लाख भक्तों ने बुक कराई अपनी श्रद्धा

Edited By Sarita Thapa, Updated: 19 Mar, 2026 05:24 PM

विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 के आगाज़ में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। इस वर्ष यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 6.86 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं।

Char Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 के आगाज़ में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। इस वर्ष यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 6.86 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं।

23 मार्च से ग्रीन कार्ड की शुरुआत

चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया 23 मार्च से ऋषिकेश एआरटीओ कार्यालय में शुरू हो जाएगी।

समय और स्थान: 23 मार्च को सुबह 11 बजे से विधिवत रूप से कार्ड जारी किए जाएंगे।

अनिवार्यता: यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी व्यावसायिक सवारी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड लेना अनिवार्य है। इसके बिना वाहनों को यात्रा रूट पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

फिटनेस टेस्ट पर विशेष जोर

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन कार्ड केवल उन्हीं वाहनों को जारी किया जाएगा जो फिटनेस जांच में खरे उतरेंगे। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों के दस्तावेज, ब्रेक, लाइट और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी।

पंजीकरण का महा-आंकड़ा

6 मार्च से शुरू हुई पंजीकरण प्रक्रिया में भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ रुचि दिखाई है।

अब तक 6.86 लाख भक्त दर्शन के लिए खुद को रजिस्टर कर चुके हैं।

सबसे अधिक उत्साह केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए देखा जा रहा है।

बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए नियम

इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले 12 से अधिक सीट क्षमता वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड केवल 15 दिनों के लिए ही वैध होगा। यह कदम भीड़ और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

यात्रा की महत्वपूर्ण तिथियां

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम: 19 अप्रैल 2026 (अक्षय तृतीया) को कपाट खुलेंगे।

केदारनाथ धाम: 22 अप्रैल 2026 को दर्शन शुरू होंगे।

बद्रीनाथ धाम: 23 अप्रैल 2026 को कपाट खोले जाएंगे।

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