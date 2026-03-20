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Char dham Yatra 2026 : केदारनाथ-बदरीनाथ में पूजा हुई महंगी, जानें नई फीस की पूरी Detail

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 08:22 AM

char dham yatra 2026

Char dham Yatra 2026 :  अगले महीने शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले श्रद्धालुओं के लिए एक अहम बदलाव सामने आया है। केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में विशेष पूजा कराने के लिए अब पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने...

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Char dham Yatra 2026 :  अगले महीने शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले श्रद्धालुओं के लिए एक अहम बदलाव सामने आया है। केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में विशेष पूजा कराने के लिए अब पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने पूजा की नई दरें तय करते हुए शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है।

नई व्यवस्था के अनुसार, बदरीनाथ धाम में श्रीमद भागवत कथा कराने का शुल्क अब दोगुना कर दिया गया है। पहले इसके लिए 51 हजार रुपये लिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं केदारनाथ धाम में पूरे दिन की विशेष पूजा के लिए श्रद्धालुओं को अब 51 हजार रुपये खर्च करने होंगे, जो पहले 28,600 रुपये था।

हालांकि, दोनों धामों में सामान्य दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन विशेष पूजा या आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी होती है। इन विशेष अनुष्ठानों के लिए मंदिर समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है। हाल ही में हुई बीकेटीसी की बैठक में इन दरों को बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

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दोनों धामों में अलग-अलग प्रकार की पूजा और आरतियां आयोजित होती हैं। बदरीनाथ में जहां 37 तरह की विशेष पूजाएं कराई जाती हैं, वहीं केदारनाथ में इनकी संख्या 46 है। इनमें महाभिषेक, अभिषेक, भोग और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं, जिनके लिए श्रद्धालुओं से निर्धारित शुल्क लिया जाता है।


बदरीनाथ मंदिर        

पूजा  पूर्व शुल्क नई शुल्क (रुपये में)
महाभिषेक 4700 5500
अभिषेक    4500   5300
खीर भोग  1001  2100
अखंड ज्योति दैनिक   1500  2100
अखंड ज्योति वार्षिक  4951 6000
वेद व गीता पाठ   2500  3100
श्रीमद भागवत कथा 51,000  1,00,000
 कूपर आरती 1951 3000
चांदी आरती 2731 5100
स्वर्ण आरती 5202 6100
बाल भोग 7301 10,000
महाभोग  32501   45,000


केदारनाथ मंदिर 

पूजा पूर्व दरें नई दरें(रुपये में)
महाभिषेक  9500 11,500
रुद्राभिषेक  7200 7500
लघु रुद्राभिषेक   6100 7100
बाल भोग  1000 1500
शिव सहस्त्रनाम   2000 2500
अखंड ज्योति दैनिक  3800 5100
दिन भर की पूजा   28,600 51,000
कपूर आरती 1900 2400
अखंड ज्योति 28,600 35,000

 

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