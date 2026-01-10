Magh Mela 2026 : त्रिवेणी के तट पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, संगम स्नान के साथ शुरू हुआ विशेष दौरा

संगम की रेती पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज माघ मेला 2026 के पावन परिसर में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई।

Magh Mela 2026 : संगम की रेती पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज माघ मेला 2026 के पावन परिसर में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के पश्चात मुख्यमंत्री ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और संगम तट पर तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में विशेष पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और पूरे संगम क्षेत्र में जयघोष गूंज उठा।

साधु-संतों से मुलाकात और आशीर्वाद

स्नान और पूजन के बाद मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव मेला क्षेत्र के विभिन्न शिविरों में ठहरे प्रमुख साधु-संतों और महामंडलेश्वरों से मुलाकात करना है। फिर संतों का आशीर्वाद लेंगे। मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। भविष्य में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर संतों के सुझाव प्राप्त करेंगे।

मेले की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी कर सकते हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण, नदी की स्वच्छता और अविरल जल प्रवाह और मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और माघ मेले को स्वच्छ और सुरक्षित आयोजन का वैश्विक उदाहरण बनाया जाना चाहिए।

