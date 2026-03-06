Dhanu Rashifal 7 March : 7 मार्च को व्यापार में होगी बड़ी डील, करियर में लगेगा सफलता का चौका

7 मार्च 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपलब्धियों और सुनहरे अवसरों से भरा रहने वाला है। ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि आज आपकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर होगा, जिससे व्यापार से लेकर नौकरी तक, हर तरफ आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे।

व्यापार में बड़ी डील

धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े मील के पत्थर जैसा साबित होगा। यदि आप लंबे समय से किसी विदेशी कंपनी या किसी बड़े क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे थे, तो आज उस 'मेगा डील' पर मुहर लग सकती है। आज आपकी नेटवर्किंग और दूरदर्शिता आपको बाजार में दूसरों से आगे रखेगी। Partnership में काम करने वालों के लिए भी आज का दिन भारी मुनाफे का संकेत दे रहा है।

करियर में सफलता का चौका

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चौतरफा खुशियां लेकर आया है। आज आपको करियर में चार स्तरों पर सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सम्मान, बॉस की सराहना, पदोन्नति के संकेत और मनचाही जगह ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी। आपके काम करने के जोश को देखकर उच्च अधिकारी आपसे काफी प्रभावित रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति

बड़ी डील फाइनल होने से आपकी आर्थिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। धन के मामले में लिए गए आपके साहसी फैसले आज सही साबित होंगे।

लव लाइफ और परिवार

आपकी सफलता से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सदस्य आपकी उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं। जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत गहरा होगा। यदि आप सिंगल हैं, तो कार्यक्षेत्र में ही किसी के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं।

आज का विशेष मंत्र

बड़ा लक्ष्य, बड़ी सफलता। आज अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और छोटे-मोटे विवादों में समय बर्बाद न करें। आपकी एकाग्रता ही आज आपको शिखर पर ले जाएगी।

आज का विशेष उपाय

धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। आज के दिन को और भी फलदायी बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें।

माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

लकी कलर: पीला और सुनहरा

लकी नंबर: 3 और 12

