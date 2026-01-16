Main Menu

कपड़ों से जुड़ी ये आदत बन सकती है बड़ी परेशानी, जान लें सही नियम

16 Jan, 2026

good luck tips

भारतीय घरों में एक बहुत ही पुरानी और आम परंपरा है जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं या पहनने लायक नहीं रहते, तो उन्हें फेंकने के बजाय उनका पोछा बना लिया जाता है।

भारतीय घरों में एक बहुत ही पुरानी और आम परंपरा है जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं या पहनने लायक नहीं रहते, तो उन्हें फेंकने के बजाय उनका पोछा बना लिया जाता है। हम इसे किफायत या समझदारी मानते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से यह एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार, आपकी यह एक छोटी सी आदत आपकी किस्मत को बिगाड़ सकती है और घर की सुख-शांति में बाधक बन सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पुराने कपड़ों का पोछा क्यों नहीं बनाना चाहिए और इसके पीछे के आध्यात्मिक व वैज्ञानिक कारण क्या हैं।

Good Luck Tips

कपड़ों के साथ जुड़ी होती है आपकी ऊर्जा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, हम जो कपड़े पहनते हैं, वे हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा को सोख लेते हैं। लंबे समय तक किसी कपड़े को पहनने से उसमें पहनने वाले का प्रभाव और आभा मंडल समाहित हो जाता है।

जब आप उसी कपड़े को पैर के नीचे रगड़ते हैं या उससे फर्श की गंदगी साफ करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी ही ऊर्जा का अपमान कर रहे होते हैं। इससे व्यक्ति के आत्म-सम्मान में कमी आती है और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है।

शुक्र ग्रह पर पड़ता है बुरा प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र में कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। शुक्र देव सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौंदर्य और धन के कारक हैं। यदि आप फटे-पुराने कपड़ों को पोछे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका शुक्र ग्रह कमजोर होता है। शुक्र के खराब होने का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। घर में बेवजह के खर्चे बढ़ने लगते हैं और जमा पूंजी खत्म होने लगती है। फटे कपड़ों से घर की सफाई करने का मतलब है कि आप दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे हैं।

Good Luck Tips

 वास्तु दोष और नकारात्मकता
वास्तु के अनुसार, पोछे का काम घर की गंदगी और नकारात्मकता को बाहर निकालना है। जब हम अपने पहने हुए कपड़ों का पोछा बनाते हैं, तो घर के सदस्यों के बीच कलह और विवाद बढ़ने लगते हैं। घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। विशेष रूप से अपने पुराने अंतःवस्त्रों या बनियान आदि का पोछा बनाना सबसे अधिक हानिकारक माना गया है, क्योंकि ये सीधे शरीर के संपर्क में रहते हैं।

भाग्य और प्रगति में रुकावट
पुराने कपड़ों का गलत इस्तेमाल आपके भाग्य को बांध सकता है। यदि आप करियर में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो एक बार गौर करें कि क्या आपके घर में भी पुराने कपड़ों के पोछे का इस्तेमाल हो रहा है? पैरों के नीचे अपनी ऊर्जा को कुचलने से प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं।

पुराने कपड़ों का क्या करें ? 

यदि कपड़े पहनने लायक हैं, तो उन्हें धोकर और प्रेस करके किसी जरूरतमंद को दान कर दें। इससे आपको पुण्य मिलता है और ग्रह दोष भी शांत होते हैं।

आप पुराने कपड़ों से थैले, पायदान या सजावटी सामान बना सकते हैं लेकिन उन्हें सफाई के लिए रगड़ने वाले पोछे की तरह इस्तेमाल न करें।

यदि कपड़े बिल्कुल खराब हो चुके हैं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक किसी कूड़ेदान में डाल दें या डिस्पोज कर दें लेकिन उनका पोछा बनाने की गलती न करें।

Good Luck Tips
 

