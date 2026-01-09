Magh Mela 2026 : आस्था और आधुनिकता का संगम ! अब माघ मेले की लहरों पर उठाइए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और मोटर बोट का आनंद

प्रयागराज में चल रहा माघ मेला 2026 इस बार न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह आधुनिक तकनीक और पर्यटन सुविधाओं के मामले में भी नया इतिहास रच रहा है।

High tech Magh Mela management : प्रयागराज में चल रहा माघ मेला 2026 इस बार न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह आधुनिक तकनीक और पर्यटन सुविधाओं के मामले में भी नया इतिहास रच रहा है। महाकुंभ 2028 की तैयारी के रूप में देखे जा रहे इस मेले में प्रशासन ने सुरक्षा और मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए हैं।

अब संगम की लहरों पर रोमांच और AI की कड़ी निगरानी

यमुना में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जलवा प्रयागराज के संगम तट पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यमुना नदी की लहरों के बीच फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी गई है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिला प्रशासन ने हाल ही में इसका भव्य उद्घाटन किया। अब श्रद्धालु यमुना की लहरों पर नौका विहार के साथ-साथ लजीज व्यंजनों का आनंद भी ले सकेंगे। इसकी बुकिंग Book My Show जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी की जा सकती है।

वाटर स्पोर्ट्स और रोमांचक राइड्स धार्मिक स्नान के साथ-साथ अब मेले में रोमांच का तड़का भी लगेगा। संगम नगरी को 'वाटर टूरिज्म' के नक्शे पर चमकाने के लिए मोटर बोट, जेट स्कीइंग, बनाना बोट और स्पीड बोट जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू की गई हैं। यह कदम विशेष रूप से युवाओं और दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए उठाया गया है।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) से अभेद्य सुरक्षा मेले में उमड़ने वाली करोड़ों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए AI-आधारित कैमरों का जाल बिछाया गया है। लगभग 200 से अधिक AI कैमरे और थर्मल इमेजिंग सिस्टम चौबीसों घंटे निगरानी कर रहे हैं। ये कैमरे भीड़ की संख्या का सटीक अनुमान लगाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने में सक्षम हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हर एक गतिविधि पर रियल-टाइम नज़र रखी जा रही है।

डिजिटल कनेक्टिविटी और अन्य सुविधाएं मेला क्षेत्र में बिजली के खंभों पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करके श्रद्धालु अपनी लोकेशन जान सकते हैं या किसी समस्या की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, मेले को 7 सेक्टरों में बांटकर 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

