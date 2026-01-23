Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | जगद्गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी को जन्मदिन पर रामनाथ कोविंद सहित कई महान हस्तियों ने दी बधाई

जगद्गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी को जन्मदिन पर रामनाथ कोविंद सहित कई महान हस्तियों ने दी बधाई

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 09:06 AM

jagadguru mahabrahamrishi shri kumar swami birthday

जालंधर/पंचकूला (सुधीर): अनंतश्री विभूषित जगद्गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी के प्राकट्य दिवस (जन्मदिन) पर देश-विदेश के कई गण्यमान्य व्यक्तियों और महान हस्तियों ने उन्हें बधाई और आशीर्वाद भेजा। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती...

जालंधर/पंचकूला (सुधीर): अनंतश्री विभूषित जगद्गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी के प्राकट्य दिवस (जन्मदिन) पर देश-विदेश के कई गण्यमान्य व्यक्तियों और महान हस्तियों ने उन्हें बधाई और आशीर्वाद भेजा। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती ने विशेष संदेश के जरिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को आशीर्वाद प्रेषित किया। 

पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके तपस्वी जीवन, सेवा और मानवता कल्याण के कार्यों की सराहना की।

यह अवसर विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण-प्रतिष्ठा से पहले काशी विद्वत परिषद के विद्वानों और कई संतों ने भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का प्राकट्य दिवस मनाया।

पंचकूला में आयोजित प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में हजारों भक्तों ने भाग लिया। भक्त प्रभु नाम की खुमारी में नाचते हुए अपने दुखों से मुक्ति पा रहे थे। इस अवसर पर महाब्रह्मर्षि जी ने भक्तों को विशेष मंत्र प्रदान किया, जो केवल प्राकट्य दिवस पर ही दिया जाता है।

और ये भी पढ़े

महाब्रह्मर्षि जी ने कहा कि आज पूरी दुनिया खतरनाक कीटाणुओं और लाइलाज बीमारियों से जूझ रही है, जिनका इलाज आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं कर सकता। समागम में देश-विदेश के भक्तों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी, धार्मिक विद्वान और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!