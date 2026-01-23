Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी जीवन के कष्टों से मुक्ति

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 08:04 AM

rashifal in hindi

मेष : कदम-कदम पर पैदा होने वाली उलझनों-मुश्किलों के कारण मन परेशान तथा बेचैन सा रहेगा, मगर आम हालात अनुकूल से बने रहेंगे।

वृष: टीचिंग, कोचिंग, पुस्तक प्रकाशन, मैडीसिन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मिथुन: सरकारी-गैर सरकारी कामों में कदम बढ़त की तरफ, अफसरों के रुख में सॉफ्टनैस रहेगी, शत्रु कमजोर, तेजहीन रहेंगे।

कर्क: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने तथा कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

सिंह : सितारा सेहत के लिए कमजोर, इसलिए खान-पान लिमिट में करना सही रहेगा, सफर भी सावधान रहकर करना चाहिए।

कन्या : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, फैमिली फ्रंट पर भी तालमेल सहयोग रहेगा, इज्जत-मान की प्राप्ति।

तुला: चूंकि शत्रु उभरते-सिमटते रह सकते हैं, इसलिए आपको उनकी सरगर्मियों से बा-खबर रहना चाहिए।

वृश्चिक: मजबूत सितारा आपको हर मोर्चे पर हावी, प्रभावी, विजयी तथा इफैक्टिव रखेगा, अर्थ दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।

धनु : कोर्ट-कचहरी के कामों के लिए सितारा अच्छा है, किंतु कोई भी कोशिश अनमने मन से न करें, मगर आम हालात पहले जैसे रहेंगे।

मकर: बडे़े लोगों  के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, मगर घटिया साथी आपकी टांग खेंचने के लिए अपनी शरारतों में लगे रहेंगे।

कुंभ: सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी, हर तरह से बेहतरी होगी।

 मीन : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों, प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

