Jagannath Temple VIP Darshan Updates : VIP दर्शन में बदलाव, जानें क्या हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के नए निर्देश

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 10:07 AM

Jagannath Temple VIP Darshan Updates : महाप्रभु जगन्नाथ के धाम में अब दर्शन की व्यवस्था पहले से अधिक अनुशासित और सुरक्षित होने जा रही है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने वीआईपी मेहमानों के लिए नई SOP जारी कर दी है, जिसके तहत अब प्रोटोकॉल दर्शन की पूरी जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रशासन की होगी। इस नए बदलाव का मुख्य उद्देश्य आम श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा के दर्शन उपलब्ध कराना और मंदिर के भीतर होने वाली अव्यवस्था को रोकना है। साथ ही, सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल फोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो न केवल भक्तों बल्कि सेवादारों और पुलिसकर्मियों पर भी समान रूप से लागू होगा। तो आइए जानते हैं कि इन नए नियमों से आपकी अगली पुरी यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दर्शन के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।

वीआईपी दर्शन पर अब कड़ा नियंत्रण
मंदिर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब वीआईपी मेहमानों का प्रोटोकॉल पूरी तरह से मंदिर प्रशासन के हाथ में होगा। अब केवल वही लोग वीआईपी सुविधा का लाभ ले सकेंगे जो आधिकारिक प्रोटोकॉल के दायरे में आते हैं। किसी भी बाहरी एजेंसी या अनधिकृत व्यक्ति को दर्शन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध
मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पहले केवल श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल वर्जित था, लेकिन अब पुलिसकर्मियों, मंदिर के अधिकारियों और सेवादारों पर भी यह पाबंदी लागू होगी। मंदिर के अंदर संचार के लिए अब अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को वॉकी-टॉकी दिए जाएंगे। केवल मंदिर के अति-आवश्यक कार्यों या अनुष्ठानों से जुड़े चुनिंदा कर्मियों को ही विशेष अनुमति के साथ फोन ले जाने दिया जाएगा।

दर्शन और सुरक्षा
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतारबद्ध दर्शन को और अधिक व्यवस्थित किया जा रहा है। पिछले दिनों हुई कुछ अव्यवस्थाओं के बाद अब चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

श्रद्धालुओं के लिए सलाह
अगर आप पुरी जा रहे हैं, तो अपने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंदिर के बाहर बने लॉकर रूम में ही जमा कर दें। साथ ही, वीआईपी दर्शन की नई गाइडलाइंस का पालन करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे।

