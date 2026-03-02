Kumbh Rashifal Today 3 march: अचानक धन लाभ या नई जिम्मेदारी? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 03 Mar, 2026 03:50 AM

Aquarius Horoscope 3 march 2026 कुंभ राशिफल 3 मार्च 2026: कुंभ राशि (Aquarius) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन बदलाव, नए अवसर और जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है। आप स्वभाव से स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और दूरदर्शी होते हैं। आज का दिन आर्थिक मामलों और करियर दोनों में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

आज का ग्रह प्रभाव

कुंभ राशि के स्वामी पारंपरिक रूप से Saturn (शनि) माने जाते हैं, जबकि आधुनिक ज्योतिष में Uranus (यूरेनस) को भी इसका कारक ग्रह माना जाता है। आज शनि आपको जिम्मेदार और व्यावहारिक बनाएगा, वहीं यूरेनस अचानक परिवर्तन या अप्रत्याशित अवसर दे सकता है। इसलिए दिन में सरप्राइज फैक्टर बना रहेगा।

आर्थिक राशिफल: अचानक धन लाभ?

आज आर्थिक मामलों में कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं:

रुका हुआ पैसा मिल सकता है। पुराने निवेश से लाभ। किसी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक मदद। फ्रीलांस या अतिरिक्त आय का अवसर। हालांकि, अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। खासकर तकनीकी उपकरण या घर से जुड़े कार्यों पर।

सलाह: धन लाभ होने पर भी सोच-समझकर खर्च करें।

करियर राशिफल: नई जिम्मेदारी?

ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। टीम लीड करने का मौका। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। ट्रांसफर या पद परिवर्तन की चर्चा संभव। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। नई डील या क्लाइंट मिलने की संभावना है, लेकिन अनुबंध ध्यान से पढ़ें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। सिंगल लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है। पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

पारिवारिक जीवन

घर में सकारात्मक माहौल रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी शुभ समाचार की संभावना है।

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन। ध्यान और मेडिटेशन लाभकारी। नियमित दिनचर्या अपनाएं।

छात्रों के लिए

नई तकनीक या नए विषयों में रुचि बढ़ेगी। शोध और नवाचार से जुड़े छात्रों के लिए दिन अनुकूल है।

आज का भाग्य प्रतिशत

आज आपका भाग्य लगभग 77% तक आपका साथ देगा।

लकी कलर: आसमानी

लकी नंबर: 4

शुभ समय: दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक

शुभ उपाय

शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।

“ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें।

जरूरतमंद को नीले वस्त्र दान करें।

3 मार्च कुंभ राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ और नई जिम्मेदारी दोनों के संकेत लेकर आया है। परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं। यह आपके विकास का अवसर हो सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें, सफलता निश्चित है।