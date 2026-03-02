Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Makar Rashifal Today 3 march: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या बढ़ेगा तनाव? जानें उपाय

Makar Rashifal Today 3 march: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या बढ़ेगा तनाव? जानें उपाय

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 03:30 AM

makar rashifal today 3 march

Capricorn Horoscope 3 march 2026 मकर राशिफल 3 मार्च 2026: मकर राशि (Capricorn) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन जिम्मेदारियों, आर्थिक निर्णयों और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। आप स्वभाव से मेहनती, अनुशासित और लक्ष्य पर केंद्रित रहने...

Capricorn Horoscope 3 march 2026 मकर राशिफल 3 मार्च 2026: मकर राशि (Capricorn) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन जिम्मेदारियों, आर्थिक निर्णयों और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। आप स्वभाव से मेहनती, अनुशासित और लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाले होते हैं। आज का दिन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप परिस्थितियों को कितनी समझदारी से संभालते हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

आज का ग्रह प्रभाव
मकर राशि के स्वामी Saturn (शनि) हैं, जो कर्म, अनुशासन और न्याय के कारक माने जाते हैं। आज शनि का प्रभाव आपको गंभीर और जिम्मेदार बना सकता है।

साथ ही Moon (चंद्रमा) की स्थिति मानसिक उतार-चढ़ाव ला सकती है, जिससे तनाव महसूस हो सकता है। संयम और धैर्य आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे।

आर्थिक राशिफल: मजबूती या तनाव?
आज आर्थिक मामलों में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं।

मजबूत होने के संकेत:
रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना। पुराने निवेश से लाभ। करियर में प्रगति से आय बढ़ने के संकेत। नई आय के स्रोत पर विचार।

और ये भी पढ़े

तनाव के कारण:
अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। परिवार या घर से जुड़ा बड़ा खर्च। उधार की वापसी में देरी।

सलाह: बजट बनाकर चलें और जोखिम भरे निवेश से बचें।

करियर राशिफल
ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपसे अधिक अपेक्षा रख सकते हैं। मेहनत का परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
जीवनसाथी के साथ संवाद जरूरी रहेगा। छोटी बातों को तूल न दें। सिंगल लोगों के लिए रिश्ता आने की संभावना। रिश्तों में धैर्य और समझदारी जरूरी।

पारिवारिक जीवन
घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता-पिता का स्वास्थ्य ध्यान मांग सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको संतुलन बनाए रखना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव से बचें। जोड़ों या कमर दर्द की समस्या। नियमित व्यायाम और योग लाभकारी। नींद पूरी लें।

छात्रों के लिए
पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट से बचें।

आज का भाग्य प्रतिशत
आज आपका भाग्य लगभग 69% तक आपका साथ देगा। मेहनत और अनुशासन सफलता की कुंजी होंगे।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 8
शुभ समय: शाम 4:00 से 6:00 बजे तक

विशेष उपाय
शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें।
“ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें।
जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें।

3 मार्च मकर राशि वालों के लिए आर्थिक संतुलन और मानसिक धैर्य का दिन है। जहां आय के संकेत हैं, वहीं खर्च और जिम्मेदारियां तनाव बढ़ा सकती हैं। सही योजना, अनुशासन और धैर्य से आप स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!