Khatu Shyam Temple Visit Guide : क्या आप भी जा रहे हैं पहली बार खाटू ? जानिए VIP पास, टाइमिंग और पार्किंग का पूरा Schedule

Edited By Sarita Thapa, Updated: 12 Apr, 2026 10:07 AM

खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए राजस्थान के सीकर स्थित खाटू धाम जाना हर भक्त का सपना होता है। लेकिन यदि आप 2026 में पहली बार 'हारे के सहारे' के दर पर जा रहे हैं, तो कुछ नई व्यवस्थाओं और नियमों को जानना बहुत जरूरी है ताकि आपकी यात्रा सुखद और बाधा...

Khatu Shyam Temple Visit Guide : खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए राजस्थान के सीकर स्थित खाटू धाम जाना हर भक्त का सपना होता है। लेकिन यदि आप 2026 में पहली बार 'हारे के सहारे' के दर पर जा रहे हैं, तो कुछ नई व्यवस्थाओं और नियमों को जानना बहुत जरूरी है ताकि आपकी यात्रा सुखद और बाधा मुक्त रहे।

दर्शन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प

अब मंदिर में दर्शन व्यवस्था को काफी आधुनिक बना दिया गया है।

सामान्य दर्शन: यह सभी के लिए मुफ्त है, लेकिन इसके लिए आपको लंबी कतारों से गुजरना पड़ सकता है।

वीआईपी और तत्काल पास: भीड़ से बचने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट (shrishyammandir.com) से तत्काल दर्शन (₹150) या स्पेशल एंट्री (₹300) का ई-पास बुक कर सकते हैं। विदेशी भक्तों के लिए यह शुल्क लगभग ₹500 है।

जरूरी दस्तावेज: अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ जरूर रखें, क्योंकि चेकिंग के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है।

मंदिर की Timings

गर्मियों में (अप्रैल-जून): सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर शाम 4:30 बजे से रात 10:00 बजे तक।

सर्दियों में (अक्टूबर-मार्च): सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक।



प्रो टिप: एकादशी और द्वादशी पर मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन इन दिनों भारी भीड़ होती है।

प्रवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

मोबाइल और कैमरा: मंदिर के गर्भगृह के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल और फोटोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है। अपना फोन साइलेंट पर रखें या बाहर जमा करा दें।

साफ-सफाई और ड्रेस कोड: मंदिर परिसर में सादगीपूर्ण और शालीन कपड़े पहनकर ही प्रवेश करें। चमड़े की बेल्ट या पर्स बाहर रखना बेहतर है।

निशान यात्रा: यदि आप पदयात्रा कर रहे हैं, तो रींगस से खाटू तक 'निशान' (ध्वज) लेकर चलने की परंपरा है। याद रखें कि निशान चढ़ाने के बाद उसे इधर-उधर न फेंकें, निर्धारित स्थान पर ही रखें।

श्याम कुंड का महत्व

मंदिर प्रवेश से पहले श्याम कुंड में स्नान या आचमन करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। इस कुंड के पानी में औषधीय गुण भी माने जाते हैं।

परिवहन और वाहन नियम

मंदिर के मुख्य क्षेत्र में निजी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। आपको अपना वाहन पार्किंग में खड़ा करना होगा। वहां से मंदिर तक जाने के लिए आप ई-रिक्शा (लगभग ₹20-30 सवारी) ले सकते हैं।

पहली बार जाने वालों के लिए खास दर्शन ट्रिक

यदि आप बाबा के सबसे करीब से दर्शन करना चाहते हैं, तो कतार में लगते समय बाईं तरफ (Left Side) की पहली या दूसरी लाइन में खड़े होने की कोशिश करें। यहां से मूर्ति के सबसे नजदीकी दीदार होते हैं।

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