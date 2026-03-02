Vrish Rashifal 4 March : खुशखबरी ! वृष राशि के लिए 4 मार्च लाएगा धन की बौछार, कुबेर देव खोलेंगे तरक्की के बंद दरवाजे

4 मार्च 2026 का दिन वृष राशि के जातकों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोलने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन ग्रहों का गोचर आपके धन भाव में जबरदस्त हलचल मचा रहा है, जिससे आर्थिक उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं।

धन और आर्थिक पक्ष

आज कुबेर देव की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी को उधार दिया था, तो आज उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है। शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में पुराने किए गए निवेश से आज आपको "बम्पर" मुनाफा हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं।

करियर और व्यापार

व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए आज तरक्की के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में आपके ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है। ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी या इंसेंटिव मिल सकता है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन सुखद रहेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और आप साथ मिलकर भविष्य की आर्थिक योजनाएं बनाएंगे। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज अपनी बात कहने के लिए दिन अनुकूल है। रिश्तों में मजबूती आएगी।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा। पुराने किसी दर्द से राहत मिल सकती है। हालांकि, काम की अधिकता के कारण शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है। खुद को हाइड्रेटेड रखें और संतुलित आहार लें।

आज का विशेष महा-उपाय

आज धन की स्थिति को और अधिक मज़बूत करने के लिए माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:' मंत्र का जाप करें। सफेद रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा।

शुभ अंक: 2 और 7

शुभ रंग: सफेद और क्रीम

