Magh Mela 2026 : संतों की साधना पर सुरक्षा का साया ! संगम की रेती पर 90 बाबाओं को मिली गनर्स की कवच

Magh Mela 2026 : प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। संगम की रेती पर आध्यात्मिक साधना करने आए साधु-संतों के बीच इस बार अपनी सुरक्षा को लेकर खासी चिंता देखी जा रही है। दुनियादारी और मोह-माया को पीछे छोड़ चुके कई साधु-संतों को अब सुरक्षा के लिए गनर पसंद आ रहे हैं। इस साल माघ मेले में सुरक्षा की मांग करने वाले बाबाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।

मेले में आए लगभग 150 से अधिक साधु-संतों ने प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी जान का खतरा बताया है और व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (गनर) की मांग की है। प्रशासन ने इन आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए अब तक करीब 90 साधु-संतों को गनर उपलब्ध करा दिए हैं। बाकी आवेदनों के लिए स्थानीय खुफिया इकाई जांच कर रही है। यह देखा जा रहा है कि किन संतों को वास्तव में खतरा है और किसे सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है।

सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा ही नहीं, बल्कि संतों के ठिकानों (शिविरों) पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 60 से ज्यादा शिविरों में होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। प्रवचन और दर्शन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बड़े शिविरों में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। मेला पुलिस के अनुसार, अखाड़ों और प्रमुख संतों के शिविरों की निगरानी 24 घंटे की जा रही है।

मेला पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी तरह नियम आधारित है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं ताकि मेले में शांति बनी रहे और श्रद्धालु व संत दोनों सुरक्षित महसूस करें।

