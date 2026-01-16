Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Magh Mela 2026 latest viral updates : साधु-संतों के बीच पुष्पा का जलवा, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

Magh Mela 2026 latest viral updates : साधु-संतों के बीच पुष्पा का जलवा, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 03:15 PM

magh mela 2026 latest viral updates

आस्था और विश्वास के सबसे बड़े केंद्र प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों हर तरफ पुष्पा की चर्चा है। संगम की रेती पर जहां लाखों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं अल्लू अर्जुन के सुपरहिट किरदार पुष्पा के गेटअप में एक शख्स की एंट्री ने मेले का...

Magh Mela 2026 latest viral updates : आस्था और विश्वास के सबसे बड़े केंद्र प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों हर तरफ पुष्पा की चर्चा है। संगम की रेती पर जहां लाखों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं अल्लू अर्जुन के सुपरहिट किरदार पुष्पा के गेटअप में एक शख्स की एंट्री ने मेले का नजारा ही बदल दिया। उसे देखते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखा।

भक्ति के बीच फिल्मी क्रेज
माघ मेले में आमतौर पर साधु-संतों और कल्पवासियों की भीड़ होती है, लेकिन इस बार पुष्पा के अंदाज में पहुंचे इस युवक ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का मनोरंजन किया। युवक ने न केवल पुष्पा जैसी शर्ट और दाढ़ी रखी थी, बल्कि वह बिल्कुल उसी स्टाइल में "पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला" वाला सिग्नेचर स्टेप भी कर रहा था।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
मेले के घाटों और शिविरों के बीच जब यह 'पुष्पा' निकला, तो लोगों ने उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। श्रद्धालु इस अनोखे संगम को देख काफी उत्साहित नजर आए। कुछ लोगों का कहना था कि यह मेले के माहौल को थोड़ा हल्का और खुशनुमा बना रहा है।

सुरक्षा और भीड़ का प्रबंधन
अचानक भीड़ जुटने के कारण वहां तैनात पुलिसकर्मियों को भी व्यवस्था संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने इस बार माघ मेले में AI-इनेबल्ड कैमरों और ड्रोन्स के जरिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। 3 जनवरी से शुरू हुए इस मेले में अब तक करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लेकिन 'पुष्पा' की इस एंट्री ने इस बार के मेले को सोशल मीडिया पर एक अलग ही पहचान दिला दी है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!