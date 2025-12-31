Magh Mela 2026 : श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का तोहफा, इन रूटों पर चलेंगी स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें

Main Menu

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 10:11 AM

magh mela 2026 special trains

संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों पर यात्रियों को घर लौटने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष अनारक्षित ट्रेनों की घोषणा की है।

संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों पर यात्रियों को घर लौटने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष अनारक्षित ट्रेनों की घोषणा की है। ये गाड़ियां मुख्य रूप से स्नान पर्व के एक दिन पहले से लेकर पर्व के अगले दिन तक चलेंगी।

प्रमुख रूट्स और ट्रेनों का विवरण
रेलवे ने अलग-अलग दिशाओं के लिए इन स्टेशनों से व्यवस्था की है।

प्रयागराज जंक्शन से कानपुर की ओर
जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के लिए दो विशेष ट्रेनें (00101 और 00102) चलेंगी।
इनका प्रस्थान समय शाम 6:00 बजे और रात 8:25 बजे निर्धारित किया गया है।

प्रयागराज व छिवकी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन
पूर्व की दिशा में जाने वाले यात्रियों के लिए तीन विशेष ट्रेनें (00201, 00202 और 00401) उपलब्ध रहेंगी।
ये गाड़ियां दोपहर 1:00 बजे, शाम 5:30 बजे और रात 7:00 बजे प्रस्थान करेंगी।

छिवकी व जंक्शन से सतना की ओर
मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन संख्या 00301 और 00501 चलाई जाएंगी।
प्रयागराज से शाम 6:20 बजे और छिवकी से शाम 6:55 बजे इनका प्रस्थान होगा।

नैनी स्टेशन से चित्रकूट धाम
बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए नैनी स्टेशन से शाम 6:00 बजे विशेष ट्रेन (00601) रवाना होगी, जो रात 10:15 बजे तक चित्रकूट पहुंचाएगी।

इन विशेष तिथियों पर होगा संचालन
जनवरी: 3-4 (पौष पूर्णिमा), 15-16 (मकर संक्रांति), 18-19 (मौनी अमावस्या), 23-24 (बसंत पंचमी)।

फरवरी: 1-2 (माघी पूर्णिमा), 15-16 (महाशिवरात्रि)।

रेलवे की अन्य विशेष सुविधाएं
कलर कोडेड टिकट
महाकुंभ की तर्ज पर इस बार भी टिकटों पर कलर कोडिंग होगी ताकि यात्रियों को पता चल सके कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म या होल्डिंग एरिया में जाना है।

QR कोड की सुविधा
स्टेशनों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं जिन्हें स्कैन कर यात्री ट्रेनों की समय-सारणी और मेला क्षेत्र के रास्तों की जानकारी ले सकते हैं।

प्लेटफॉर्म में बदलाव
भीड़ नियंत्रण के लिए 2 जनवरी से 17 फरवरी तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर अस्थायी रूप से बदले गए हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

