Magh Mela 2026: माघ मेले में इन 5 दानों से पितृ होंगे प्रसन्न, परिवार में आएगी खुशहाली

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी 2026 से प्रयागराज में होगा। यह पवित्र मेला करीब 44 दिनों तक चलेगा और इसका समापन 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ होगा। माघ मेले के दौरान संगम में स्नान के साथ-साथ दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास में किए गए दान से न केवल भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि पितृ भी प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

Magh Mela 2026: माघ मेले में दान क्यों है जरूरी?

शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में संगम तट पर स्नान और दान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस दौरान किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से जरूरतमंदों को दान देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।





माघ मेला 2026 में जरूर करें ये 5 शुभ दान

गुप्त दान (Gupt Daan Importance)

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें दान देने वाले की पहचान गुप्त रहती है। माघ मेले के दौरान गुप्त दान करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।



अन्न दान (Ann Daan Mahadaan)

अन्न दान को महादान कहा गया है। माघ मेले में गरीबों, संतों या जरूरतमंदों को अन्न का दान करने से:

पितृ दोष शांत होता है

घर में अन्न-धन की कमी नहीं रहती

भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है



बिस्तर का दान (Bed Daan Benefits)

माघ मेले के दौरान रजाई, कंबल, गद्दा या चरपाई का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह दान:

जीवन में स्थिरता लाता है

मानसिक तनाव कम करता है

जरूरतमंदों को राहत देता है



वस्त्र दान (Vastra Daan Significance)

माघ मास में जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान करने से:

पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है

जीवन में सुख-समृद्धि आती है

पुण्य में वृद्धि होती है

विशेष रूप से सर्दियों में ऊनी कपड़ों का दान अत्यंत फलदायी माना जाता है।



तिल का दान (Til Daan in Magh Mela)

माघ मेले में तिल या तिल के लड्डुओं का दान करने से:

सूर्य देव की कृपा मिलती है

कुंडली में सूर्य मजबूत होता है

करियर और कारोबार में उन्नति होती है

यह दान पितृ शांति के लिए भी विशेष माना गया है।



Magh Mela 2026: दान से बदल सकता है जीवन

माघ मेले के दौरान श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया दान जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इससे न केवल धार्मिक लाभ मिलता है, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक खुशहाली भी बनी रहती है।