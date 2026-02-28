Holi 2026 : होली पर करें श्री कृष्ण के 108 नामों का जाप, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Edited By Pooja Saini,Updated: 28 Feb, 2026 01:37 PM
Holi 2026 : होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। विशेष रूप से ब्रज में होली का उत्सव भगवान कृष्ण के बिना अधूरा है। साल 2026 में होली के पावन अवसर पर यदि आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा चाहते...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
Holi 2026 : होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। विशेष रूप से ब्रज में होली का उत्सव भगवान कृष्ण के बिना अधूरा है। साल 2026 में होली के पावन अवसर पर यदि आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इन नामों के जाप से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं।
वासुदेव
कृष्ण
यशोदावत्सल
कमलनाथ
सनातन
श्रीवत्स कौस्तुभधराय
वसुदेवात्मज
पुण्य
नन्दगोप प्रियात्मज
लीलामानुष विग्रह
हरि
चतुर्भुजात्त चक्रासिगदा
नन्दव्रज जनानन्दिन
सङ्खाम्बुजा युदायुजाय
देवाकीनन्दन
श्रीशाय
यमुनावेगा संहार
बलभद्र प्रियनुज
पूतना जीवित हर
शकटासुर भञ्जन
नन्दव्रज जनानन्दिन
शुकवागमृताब्दीन्दवे
सच्चिदानन्दविग्रह
नवनीत विलिप्ताङ्ग
नवनीतनटन
मुचुकुन्द प्रसादक
षोडशस्त्री सहस्रेश
त्रिभङ्गी
मधुराकृत
गोविन्द
योगीपति
वत्सवाटि चराय
अनन्त
धेनुकासुरभञ्जनाय
तृणी-कृत-तृणावर्ताय
यमलार्जुन भञ्जन
उत्तलोत्तालभेत्रे
तमाल श्यामल कृता
गोप गोपीश्वर
योगी
कोटिसूर्य समप्रभा
इलापति
वनमालिने
परंज्योतिष
यादवेंद्र
यदूद्वहाय
पीतवससे
पारिजातापहारकाय
गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे
गोपाल
सर्वपालकाय
अजाय
निरञ्जन
कामजनक
कञ्जलोचनाय
मधुघ्ने
मथुरानाथ
द्वारकानायक
बलि
बृन्दावनान्त सञ्चारिणे
तुलसीदाम भूषनाय
स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे
नरनारयणात्मकाय
कुब्जा कृष्णाम्बरधराय
मायिने
परमपुरुष
मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय
संसारवैरी
कंसारिर
मुरारी
नाराकान्तक
अनादि ब्रह्मचारिक
कृष्णाव्यसन कर्शक
शिशुपालशिरश्छेत्त
दुर्यॊधनकुलान्तकृत
विश्वरूपप्रदर्शक
सत्यवाचॆ
सत्य सङ्कल्प
सत्यभामारता
जयी
सुभद्रा पूर्वज
विष्णु
भीष्ममुक्ति प्रदायक
जगद्गुरू
जगन्नाथ
वॆणुनाद विशारद
वृषभासुर विध्वंसि
बाणासुर करान्तकृत
युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे
बर्हिबर्हावतंसक
पार्थसारथी
अव्यक्त
गीतामृत महोदधी
कालीयफणिमाणिक्य रञ्जित श्रीपदाम्बुज
दामोदर
यज्ञभोक्त
दानवेन्द्र विनाशक
नारायण
परब्रह्म
परात्पराय
पन्नगाशन वाहन
जलक्रीडा समासक्त गोपीवस्त्रापहाराक
पुण्य श्लॊक
सर्वग्रहरुपी
तीर्थकरा
वेदवेद्या
दयानिधि
सर्वभूतात्मका
होली पर जाप करने का विशेष महत्व
नकारात्मकता का नाश: होली होलिका दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। कृष्ण नाम के जाप से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
सुख-समृद्धि: फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर कृष्ण भक्ति करने से लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है क्योंकि कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार हैं।
मनोकामना पूर्ति: कहा जाता है कि होली के दिन सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम अटके हुए कार्यों को सिद्ध करता है।