    Magh Mela 2026 : माघ मेले में VIP एंट्री कैसे मिलेगी ? जानें बुकिंग से लेकर नियम तक पूरी जानकारी

Magh Mela 2026 : माघ मेले में VIP एंट्री कैसे मिलेगी ? जानें बुकिंग से लेकर नियम तक पूरी जानकारी

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 09:19 AM

magh mela vip entry

संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। माघ मेला 2026 में लाखों की भीड़ के बीच यदि आप शांतिपूर्ण और सुविधाजनक तरीके से स्नान व दर्शन करना चाहते हैं, तो VIP पास को लेकर कई चर्चाएं हैं।

Magh Mela VIP Entry : संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। माघ मेला 2026 में लाखों की भीड़ के बीच यदि आप शांतिपूर्ण और सुविधाजनक तरीके से स्नान व दर्शन करना चाहते हैं, तो VIP पास को लेकर कई चर्चाएं हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन और निजी संस्थाओं ने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से विशेष प्रबंध किए हैं। चाहे बात मेला रेल सेवा ऐप के जरिए जानकारी जुटाने की हो या पर्यटन विभाग के विशेष पैकेजों की, श्रद्धालुओं के लिए इस बार कई नए विकल्प मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि आप घर बैठे या मेले में पहुंचकर अपना पास या टिकट कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और किन फर्जी दावों से आपको सावधान रहने की जरूरत है।

माघ मेला VIP पास: क्या है सच्चाई ?
सबसे पहले यह जान लें कि वर्तमान में माघ मेला प्रशासन की ओर से आम जनता के लिए किसी भी तरह के आधिकारिक VIP पास या VIP टिकट की बिक्री ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं की जा रही है। प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले पास मुख्य रूप से ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए होते हैं। ये पास संबंधित विभाग के माध्यम से ऑफलाइन से ही जारी किए जाते हैं। फिलहाल, महाकुंभ की तरह आम जनता के लिए कोई पेड VIP दर्शन सिस्टम आधिकारिक तौर पर लागू नहीं है।

VIP सुविधाओं के लिए अन्य विकल्प
भले ही सरकार की ओर से कोई डायरेक्ट टिकट न हो, लेकिन कई टूर ऑपरेटर्स और UPSTDC यात्रियों के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध कराते हैं। इनमें आपको VIP जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।

ऑनलाइन बुकिंग 
कुछ धार्मिक संस्थाएं और प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियां VIP दर्शन पैकेज ऑफर करती हैं। इसमें आपको गाइड, संगम तक बोट की सुविधा और भीड़भाड़ से बचकर दर्शन कराने में मदद की जाती है। आप maghmela.com या upstdc.co.in जैसी वेबसाइट्स पर टेंट सिटी और लग्जरी स्टे की बुकिंग कर सकते हैं, जहां से आपको बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं।

ऑफलाइन तरीका
मेला क्षेत्र में बने पर्यटन विभाग के काउंटरों या तीर्थ पुरोहित समाज के माध्यम से आप सुगम स्नान और दर्शन की व्यवस्था समझ सकते हैं।

सावधान रहें: फ्रॉड से बचें
इंटरनेट पर कई ऐसी फर्जी वेबसाइट्स और ऐप्स सक्रिय हो सकते हैं जो VIP पास दिलाने का दावा करके पैसे मांगते हैं।
किसी भी ऐप पर पेमेंट करने से पहले उसकी Official Verified पहचान जरूर जांच लें।
माघ मेला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम को प्राथमिकता न दें।

मदद के लिए मोबाइल ऐप
रेलवे और प्रशासन ने मेला रेल सेवा ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप आपको टिकट बुकिंग से लेकर घाटों के रास्ते और टेंट की जानकारी तक सब कुछ आपकी उंगलियों पर देता है।

