Mangla gauri vrat vidhi: मंगलागौरी व्रत विधि- व्रत वाले दिन व्रती को नित्य कर्मों से निर्वृत होकर साफ़ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर मंगला गौरी की तस्वीर को एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आटे का चौमुखी दीया जलाएं। गौरी पूजन में 16 वस्तुओं का बहुत महत्व है जैसे 16 श्रंगार की सामग्री, 16 तरह के फूल, फ़ल, पान-सुपारी, लौंग आदि। फिर माता के मंत्र "सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सवार्थ साधिके शरण्येत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ||" का जाप करना चाहिए। Significance of Mangala Gauri Vrat: व्रत का महत्व- माता गौरी व्रत से प्रसन्न हो कर कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करती है, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, पुत्र प्राप्ति, पति/पुत्र की लम्बी आयु व अन्य सुखों से परिपूर्ण करती हैं।

