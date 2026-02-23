Main Menu

Shri Mata Vaishno Devi : मां वैष्णो देवी की यात्रा में बड़ा सुधार, अब भक्त देंगे सुझाव

23 Feb, 2026

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board ने तीर्थयात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आध्यात्मिक बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत देश और विदेश में बसे भक्तों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, ताकि यात्रा व्यवस्था में...

Shri Mata Vaishno Devi : Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board ने तीर्थयात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आध्यात्मिक बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत देश और विदेश में बसे भक्तों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, ताकि यात्रा व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि की जा सके।

यह कदम बोर्ड के अध्यक्ष और Manoj Sinha के मार्गदर्शन में उठाया गया है। बोर्ड ने यात्रियों से अपील की है कि वे आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात, भीड़ नियंत्रण और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव साझा करें। उद्देश्य यह है कि मां के दरबार तक पहुंचने वाली यात्रा को अधिक सुगम, व्यवस्थित और श्रद्धापूर्ण बनाया जा सके।

भक्त अपने सुझाव बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके अलावा, यात्रा मार्ग और कटरा में स्थापित सुझाव पेटियों में भी अपनी राय दर्ज कराई जा सकती है। प्राप्त सुझावों की समीक्षा कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई गई है।

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की है, ताकि हर साल लाखों की संख्या में आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके। इसी क्रम में धार्मिक परंपराओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मंदिरों के पुजारियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी के अंतिम सप्ताह से आरंभ होगा। इसमें पुजारियों को विधिवत पूजा-पद्धति, धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन, शुद्ध कर्मकांड परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। बोर्ड का मानना है कि इस पहल से न केवल धार्मिक परंपराएं सशक्त होंगी, बल्कि श्रद्धालुओं को भी अधिक व्यवस्थित और प्रामाणिक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा।

