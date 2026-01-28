Main Menu

Dream Astrology : सपने में खुद को दूल्हा-दुल्हन बनते देखना शुभ है या अशुभ ? स्वप्न शास्त्र से जानें क्या असल जिंदगी में बजने वाली है शहनाई

28 Jan, 2026

meaning of marriage dreams in swapna shastra

Dream Astrology : नींद की आगोश में अक्सर हम ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जो कभी सुखद एहसास देती है, तो कभी मन में ढेरों सवाल खड़े कर देती है। इन्ही में से एक बेहद आम लेकिन उत्सुकता जगाने वाला सपना है- खुद को दूल्हा या दुल्हन बनते देखना। क्या आपने भी रात के किसी पहर खुद को भारी लहंगे या शेरवानी में सजे-धजे देखा है। क्या उस सपने में शहनाइयों की गूंज सुनाई दी थी। अक्सर लोग इसे अपनी असल जिंदगी में आने वाली 'शादी की शहनाई' से जोड़कर देखते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र की दुनिया कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, हर सपने का एक गुप्त अर्थ और भविष्य के लिए एक संकेत होता है। खुद को शादी के जोड़े में देखना हमेशा खुशियों की दस्तक हो, यह जरूरी नहीं; कभी-कभी यह आने वाली चुनौतियों या जीवन में बड़े बदलावों का पूर्व आभास भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपके अवचेतन मन ने आपको दूल्हा-दुल्हन के रूप में दिखाकर भविष्य का क्या आईना दिखाया है।

Dream Astrology

खुद को दूल्हा या दुल्हन बनते देखना
यदि आप सपने में खुद को शादी की पोशाक पहने हुए और तैयार होते हुए देखते हैं, तो स्वप्न शास्त्र इसे हमेशा बहुत शुभ नहीं मानता। माना जाता है कि ऐसा सपना आने वाले समय में किसी बड़ी जिम्मेदारी या मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर भी इशारा करता है।

क्या असल जिंदगी में बजने वाली है शहनाई ?
अक्सर कुंवारे लड़के-लड़कियां यह सोचते हैं कि ऐसा सपना देखने का मतलब है कि उनका रिश्ता तय होने वाला है। हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि आप खुद की शादी होते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा आ सकती है या आपको किसी सामाजिक कार्य में अपमान का सामना करना पड़ सकता है।

Dream Astrology

शादी के अन्य दृश्यों का अर्थ

किसी और की शादी देखना
यदि आप किसी मित्र या रिश्तेदार की शादी में खुद को मेहमान के रूप में देखते हैं, तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं और आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

बारात देखना
सपने में बारात देखना भी शुभ माना जाता है। यह समाज में मान-सम्मान बढ़ने और अचानक धन लाभ का प्रतीक है।

विदाई का दृश्य
यदि कोई लड़की सपने में खुद की विदाई होते हुए देखती है, तो यह उसके जीवन में होने वाले किसी सकारात्मक बड़े बदलाव का संकेत है।

मनोवैज्ञानिक पहलू
स्वप्न शास्त्र से हटकर अगर विज्ञान की बात करें, तो यदि आप लंबे समय से अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं या घर में शादी की बातें चल रही हैं, तो ऐसे सपने आना स्वाभाविक है। यह आपके अवचेतन मन की इच्छाओं का प्रतिबिंब मात्र हो सकता है।

Meaning of Marriage Dreams in Swapna Shastra

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

