नैना देवी के दरबार में बरसी ईश्वरीय कृपा, बारिश की फुहारों के बीच श्रद्धालुओं ने किया नववर्ष का स्वागत

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 02:18 PM

naina devi temple news

साल 2026 के पहले ही दिन हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस आध्यात्मिक उत्साह के बीच प्रकृति ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

Naina Devi Temple news : साल 2026 के पहले ही दिन हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस आध्यात्मिक उत्साह के बीच प्रकृति ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे ही श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन के लिए कदम बढ़ाए, वैसे ही इंद्रदेव ने झमाझम बारिश के रूप में अपनी हाजिरी भरी।

भक्ति और बारिश का मेल
तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में जय माता दी के जयघोष गूँजने लगे थे। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। जब बारिश शुरू हुई, तो भक्तों के चेहरे मुरझाने के बजाय और खिल उठे। श्रद्धालुओं का मानना है कि नए साल की शुरुआत में यह वर्षा माँ के आशीर्वाद और समृद्धि का संकेत है।

दर्शनों के लिए लंबी कतारें
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत देश के कोने-कोने से पहुंचे हजारों भक्तों ने बारिश की बूंदों के बीच कतारों में लगकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रशासन और पुलिस बल ने भारी भीड़ और मौसम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो।

आस्था का नया संकल्प
भीगते हुए दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने बताया कि बारिश ने इस यात्रा को और भी यादगार और अलौकिक बना दिया है। मंदिर परिसर का वातावरण न केवल आध्यात्मिक हो गया है, बल्कि बारिश के बाद यहां की पहाड़ियों की सुंदरता भी निखर गई है।

