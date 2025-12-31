वास्तु के अनुसार साल के पहले इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, संवर जाएगा आपका भविष्य

नए साल का आगमन केवल कैलेंडर बदलने का अवसर नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि के स्वागत का भी क्षण है। सनातन परंपरा और वास्तु शास्त्र में दीपक को अज्ञानता के अंधकार को मिटाने और दैवीय शक्तियों को आमंत्रित करने का प्रतीक...

New Year 2026 Vastu Tips : नए साल का आगमन केवल कैलेंडर बदलने का अवसर नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि के स्वागत का भी क्षण है। सनातन परंपरा और वास्तु शास्त्र में दीपक को अज्ञानता के अंधकार को मिटाने और दैवीय शक्तियों को आमंत्रित करने का प्रतीक माना गया है। साल 2026 के पहले दिन यदि वास्तु के अनुसार सही दिशा और स्थान पर दीपक जलाते हैं, तो न केवल घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी होता है। तो आइए जानते हैं वे 5 खास स्थान जहां आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए।

तुलसी का पौधा

हिंदू धर्म में तुलसी को हरिप्रिया माना गया है। नए साल की पहली शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। वास्तु के अनुसार, तुलसी में दीप दान करने से घर का कलह शांत होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। ध्यान रहे कि दीपक को तुलसी की जड़ से थोड़ी दूर रखें ताकि पौधे को आंच न लगे।

घर का मुख्य द्वार

घर का मुख्य प्रवेश द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा भीतर आती है। साल के पहले दिन सूर्यास्त के समय अपने मुख्य द्वार के दाईं ओर एक दीपक जलाएं। यह दीपक मां लक्ष्मी के स्वागत का संकेत है। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और साल भर धन का आगमन बना रहता है।

रसोई घर

वास्तु शास्त्र में रसोई को घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ा है। नए साल पर रसोई घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है, वहां एक दीपक जलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में कभी भी अन्न-धन की कमी नहीं होती।

घर का ईशान कोण

ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है। इस दिशा में मंदिर या पूजा स्थल होता है। साल के पहले दिन इस कोने में एक दीपक जलाने से मानसिक स्पष्टता आती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह आपके करियर और बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

पीपल का वृक्ष

यदि संभव हो, तो साल के पहले दिन पास के किसी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यहाँ दीपक जलाने से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में आने वाली बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

