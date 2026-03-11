Papmochani Ekadashi 2026: 15 मार्च को रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, दूर होंगे जीवन के कष्ट

​​​​​​​Papmochani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। प्रत्येक महीने में दो एकादशी पड़ती हैं और इन दिनों भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और व्रत रखने का विशेष फल बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से...

Papmochani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। प्रत्येक महीने में दो एकादशी पड़ती हैं और इन दिनों भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और व्रत रखने का विशेष फल बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एकादशी विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति के जाने-अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

Importance of Papmochani Ekadashi पापमोचनी एकादशी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं में भी इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।

This is how to worship Lord Vishnu on Papamochani Ekadashi पापमोचनी एकादशी पर ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा

पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि-विधान से करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें।

भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं।

भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें।

इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत या दूध से अभिषेक करना शुभ माना जाता है।

"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें।

विष्णु सहस्रनाम या श्रीहरि की आरती का पाठ करें।

दिनभर व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और शाम को विधिपूर्वक पूजा करें।

जरूरतमंद लोगों को अन्न, धन या वस्त्र का दान करें।

Keep these things in mind on the day of Papamochani Ekadashi fast पापमोचनी एकादशी व्रत के दिन इन बातों का रखें ध्यान

पापमोचनी एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है।

इस दिन सात्विक भोजन या फलाहार करें।

लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन न करें।

क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दिन बिताएं।

जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें।

पापमोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने और व्रत रखने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।