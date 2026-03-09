Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में आएंगे खुशियों के नए मौके

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 07:32 AM

rashifal in hindi

मेष : सुबह तक कामकाजी कामों की दशा बेहतर, मगर बाद में समय सेहत के लिए ढीला बनेगा, किसी पर ज्यादा भरोसा करने की गलती  भी न करें।

वृष : सुबह तक हर फ्रंट पर सावधानी रखने की जरूरत होगी, नुकसान का भी डर मगर बाद में कामकाजी दशा में सुधार होगा।

मिथुन : सुबह तक समय बेहतर, इरादों में कामयाबी, मगर बाद में किसी न किसी समस्या के जागने का खतरा बना रहेगा, सफर भी न करें।

कर्क : सितारा सुबह तक बेहतर, मगर बाद में सोच विचार में नैगेटिविटी बढ़ेगी इसलिए ध्यान रखें कि आपसे कुछ गलत न हो जाए।

सिंह : सितारा सुबह तक आपको व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा मगर बाद में किसी अदालती काम को हाथ में लेना परेशानी देने वाला होगा।

कन्या : सुबह तक अर्थ दशा सही रहेगी, मगर बाद में घटिया साथी नुकसान पहुंचाने के लिए एक्टिव हो सकते हैं।

तुला : सुबह तक कारोबारी, कोशिशें करने के लिए समय अच्छा, मगर बाद में कामकाजी मुश्किलें सिर उठा सकती हैं।

वृश्चिक : सुबह तक समय उलझनों मुश्किलों वाला, मगर बाद में मन में टैंशन, परेशानी, अशांति बढ़ेगी।

धनु : सितारा सुबह तक अर्थ दशा बेहतर रखेगा, मगर बाद में किसी न किसी उलझन मुश्किल के उभरने का डर बढ़ेगा।

मकर : सितारा सुबह तक सरकारी कामों में कामयाबी वाला, फिर बाद में कारोबारी दशा सुधरेगी।

कुंभ : सितारा सुबह तक बेहतर, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर बाद में सरकारी मुश्किलें परेशानियां बढ़ेंगी।

मीन : सितारा सुबह तक पेट के लिए ढीला, फिर बाद में समय बाधाओं, मुश्किलों वाला बनेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

