Tarot Card Rashifal (13th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Jan, 2026 12:37 PM
मेष राशि (Aries)
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें।
वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कार्यों में देरी संभव है, लेकिन संयम से काम लें। धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है। खानपान संतुलित रखें।
मिथुन राशि (Gemini)
आज संचार और बातचीत से लाभ होगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। मानसिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
कर्क राशि (Cancer)
भावनात्मक रूप से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताना मन को शांति देगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन खर्च सोच-समझ कर करें। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है।
सिंह राशि (Leo)
आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। कार्यस्थल पर प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। अहंकार से बचें नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है।
कन्या राशि (Virgo)
आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने का दिन है। नौकरी में स्थिरता रहेगी। व्यापारियों को लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
तुला राशि (Libra)
आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से तालमेल जरूरी है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखें। धन के मामलों में लाभ के संकेत हैं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। निवेश से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
धनु राशि (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहेगा।
मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियों का दबाव रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार में बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभ देगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
कुंभ राशि (Aquarius)
आज नए विचार और योजनाएं बनेंगी। मित्रों के सहयोग से काम आगे बढ़ेगा। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। मानसिक तनाव कम होगा।
मीन राशि (Pisces)
आज अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर ध्यान दें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। ध्यान और योग से लाभ होगा।